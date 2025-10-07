Запах дуриана спутали с утечкой газа и несколько раз вызывали пожарных в Германии

Самый вонючий фрукт в мире стал причиной для вызова пожарных в Висбадене на западе Германии, сообщает Zakon.kz.

Команда четыре раза выезжала на вызов 5 октября из-за сообщений об утечке газа. Однако ни в одном случае информация не подтвердилась. Причиной запаха стали плоды дуриана из Юго-Восточной Азии, передает Weekly Echo.

Найти дуриан в Германии непросто, из-за сильного запаха этот фрукт даже запрещают проносить в самолет. Но владельцам азиатского супермаркета, который находится в одном из торговых центров Висбадена, удалось раздобыть дуриан. Вентиляционная система торгового центра щедро распространила запах по всему зданию, и посетители начали звонить пожарным, думая, что произошла утечка газа.

Во время первого вызова пожарные пытались найти утечку с помощью измерительных приборов, но те газ не фиксировали. Помещение проветрили – команда уехала.

На втором вызове они решили проверить все магазины и обнаружили дурианы в азиатском супермаркете. Вечером последовал еще один вызов к торговому центру – тревога снова оказалась ложной.

В четвертый раз пожарных вызвали в многоквартирный дом. К тому моменту уже возникла догадка, что кто-то из жильцов решил полакомиться свежеприобретенным дурианом. Подозрение подтвердилось – запах вонючего фрукта заполнил подъезд.

Книгу с запахом чеснока к празднику Хэллоуин выпустила американская писательница.