Гороскоп на 13 октября: посвятите день любимым
Овен
Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.
Телец
Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.
Близнецы
Этот день стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни, но сегодняшний – просто необходимо.
Рак
Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
Лев
Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
Дева
Сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Остается лишь надеяться, что, если не в одежде, так хоть в настроении вы предпочтете светлые тона.
Весы
Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.
Скорпион
Сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение – в том числе.
Стрелец
Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать – мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
Козерог
Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
Водолей
Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно – выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
Рыбы
Не старайтесь найти причину для печали – не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно.
