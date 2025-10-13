#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на 13 октября: посвятите день любимым

Гороскоп на 13 октября, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 08:05 Фото: Zakon.kz
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 13 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.

Телец

Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.

Близнецы

Этот день стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни, но сегодняшний – просто необходимо.

Рак

Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.

Лев

Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.

Дева

Сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Остается лишь надеяться, что, если не в одежде, так хоть в настроении вы предпочтете светлые тона.

Весы

Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.

Скорпион

Сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение – в том числе.

Стрелец

Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать – мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.

Козерог

Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.

Водолей

Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно – выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.

Рыбы

Не старайтесь найти причину для печали – не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно.

В новом году своим настроением поделится первая леди США. Мелания Трамп запускает фильм "Мелания".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
