#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
549.15
643.88
6.71
Советы

Гороскоп на 2 октября: нельзя объять необъятное

Гороскоп на 2 октября, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 07:56 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на второй день октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее – то, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.

Телец

Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.

Близнецы

Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.

Рак

Кажется, что люди, вас окружающие, намерены принимать в штыки любое ваше начинание. Ну так не спрашивайте их мнения. Пусть полюбуются на результат.

Лев

Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется – узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.

Дева

Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.

Весы

Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством, как объективность, вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.

Скорпион

Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.

Стрелец

Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на новый день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.

Козерог

Сегодня вы имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри вас легкого хаоса некое очень полезное знание. Постарайтесь более его там не терять. На бумагу запишите, например.

Водолей

Сегодня большая часть тайного может стать явным. Будем надеяться, что это вам только на руку.

Рыбы

Сегодня вам может оказаться довольно трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать какую-либо информацию. Лучше бы, конечно, заставить этим заниматься кого-нибудь другого.

Шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на октябрь 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Разрешено или запрещено кормить во дворах и парках птиц и белок, бездомных собак и кошек
16:54, 01 октября 2025
Разрешено или запрещено кормить во дворах и парках птиц и белок, бездомных собак и кошек
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
16:35, 01 октября 2025
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Что ждет все знаки зодиака в октябре 2025 года – гороскоп от известного экстрасенса
15:11, 01 октября 2025
Что ждет все знаки зодиака в октябре 2025 года – гороскоп от известного экстрасенса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: