Гороскоп на 2 октября: нельзя объять необъятное

Овен

Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее – то, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.

Телец

Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.

Близнецы

Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.

Рак

Кажется, что люди, вас окружающие, намерены принимать в штыки любое ваше начинание. Ну так не спрашивайте их мнения. Пусть полюбуются на результат.

Лев

Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется – узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.

Дева

Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.

Весы

Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством, как объективность, вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.

Скорпион

Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.

Стрелец

Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на новый день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.

Козерог

Сегодня вы имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри вас легкого хаоса некое очень полезное знание. Постарайтесь более его там не терять. На бумагу запишите, например.

Водолей

Сегодня большая часть тайного может стать явным. Будем надеяться, что это вам только на руку.

Рыбы

Сегодня вам может оказаться довольно трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать какую-либо информацию. Лучше бы, конечно, заставить этим заниматься кого-нибудь другого.

