Культура и шоу-бизнес

Мелания Трамп спродюсирует фильм о самой себе

Фильм о Мелании Трамп выйдет в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 04:39 Фото: X/FLOTUS
Первая леди США заявлена продюсером документального фильма "Мелания", сообщает Zakon.kz.

Сначала студия Amazon MGM, а потом и сама Мелания в своих соцсетях объявили дату выхода фильма. Кроме того они поделилась первым кадром ленты.

Так стало известно, что премьера фильма состоится в кинотеатрах 30 января 2026 года.

Согласно сюжету, зрители увидят историю Мелании Трамп, а также события последних 20 дней перед инаугурацией президента в 2025 году глазами главной героини.

"Картина будет сопровождаться трехсерийным документальным сериалом о путешествии первой леди США на пароме между Нью-Йорком и Вашингтоном", – заявила Amazon MGM.

Режиссером выступил Бретт Рэтнер, известный по фильмам "Час пик" с Джеки Чаном и "Выживший" с Леонардо Ди Каприо.

"Продюсером стала Мелания Трамп", – говорится в сообщении Amazon MGM.

Ранее жена Дэвида Бекхэма стала звездой трехсерийного документального сериала также с лаконичным названием "Виктория Бекхэм".

