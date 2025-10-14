Названы три специи, способные укрепить сердечно-сосудистую систему

Как считают исследователи, включение в рацион черного перца, корицы и гвоздики поможет укрепить здоровье сердца, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация опубликована в журнале Nutrients.

Установлено, что столь благотворное воздействие на организм оказывают полифенолы – группа соединений с выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Выяснилось это посредством эксперимента. 212 человек ответили на вопросы о частоте употребления 27 различных приправ и трав. Так, в среднем анкетируемые получали около 680 мг полифенолов в месяц как раз из специй, а это 12% от общего количества данных веществ, поступающих с пищей. Причем самыми "щедрыми" на полифенолы оказались именно черный перец, корица и гвоздика.

В завершение авторы исследования заявили, что добавление приправ в пищу – простой способ увеличить биологическую ценность рациона без повышения его калорийности.

