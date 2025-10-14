#АЭС в Казахстане
Советы

Названы три специи, способные укрепить сердечно-сосудистую систему

Наука, здоровье, питание, еда, ученые, советы , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 19:08 Фото: pixabay
Как считают исследователи, включение в рацион черного перца, корицы и гвоздики поможет укрепить здоровье сердца, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация опубликована в журнале Nutrients.

Установлено, что столь благотворное воздействие на организм оказывают полифенолы – группа соединений с выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Выяснилось это посредством эксперимента. 212 человек ответили на вопросы о частоте употребления 27 различных приправ и трав. Так, в среднем анкетируемые получали около 680 мг полифенолов в месяц как раз из специй, а это 12% от общего количества данных веществ, поступающих с пищей. Причем самыми "щедрыми" на полифенолы оказались именно черный перец, корица и гвоздика.

В завершение авторы исследования заявили, что добавление приправ в пищу – простой способ увеличить биологическую ценность рациона без повышения его калорийности.

Очевидно, питание отражается на качестве жизни. А уж завтрак задает тон целому дню. Ранее в Сети появился список продуктов, которые нельзя есть утром натощак.

