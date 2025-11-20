Как обычная специя доказала, что помогает бороться с ожирением

Ученые из Японии обнаружили, что семена черного тмина (Nigella sativa) помогают снижать "плохой" холестерин и повышать "хороший", сообщает Zakon.kz.

Так, в исследовании участники ежедневно принимали 5 граммов семян в течение восьми недель.

В итоге семена черного тмина помогли участникам исследования улучшить показатели крови: уровень вредного холестерина и триглицеридов уменьшился, а полезного холестерина стало больше.

Кроме того, лабораторные эксперименты показали, что экстракт тмина тормозит образование жировых клеток, что потенциально помогает бороться с ожирением.

Семена богаты фенолами, флавоноидами и редкими жирными кислотами, обладают антиоксидантным, противовоспалительным и даже противораковым действием.

Издание "АиФ" цитирует одного из профессоров. По его словам, тмин может стать функциональным продуктом для профилактики ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая липидный профиль крови естественным способом.

На Востоке его давно используют как приправу и лечебное средство, а теперь и западная медицина проявляет интерес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Устали с самого утра: 7 признаков, что силы на исходе

Ранее диетолог назвал лидера по риску диабета среди популярных напитков.