Как обычная специя доказала, что помогает бороться с ожирением
Так, в исследовании участники ежедневно принимали 5 граммов семян в течение восьми недель.
В итоге семена черного тмина помогли участникам исследования улучшить показатели крови: уровень вредного холестерина и триглицеридов уменьшился, а полезного холестерина стало больше.
Кроме того, лабораторные эксперименты показали, что экстракт тмина тормозит образование жировых клеток, что потенциально помогает бороться с ожирением.
Семена богаты фенолами, флавоноидами и редкими жирными кислотами, обладают антиоксидантным, противовоспалительным и даже противораковым действием.
Издание "АиФ" цитирует одного из профессоров. По его словам, тмин может стать функциональным продуктом для профилактики ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая липидный профиль крови естественным способом.
На Востоке его давно используют как приправу и лечебное средство, а теперь и западная медицина проявляет интерес.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Материал по теме
Ранее диетолог назвал лидера по риску диабета среди популярных напитков.