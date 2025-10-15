#АЭС в Казахстане
Советы

Октябрь погрузит Водолеев в водоворот тревог и отчаяния

мужчина, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:32 Фото: pexels
Октябрь может стать непростым месяцем для Водолеев – об этом рассказала известный астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, представителей этого знака ожидают трудности в быту, личных отношениях и профессиональной сфере.

Особенно важно в этот период проявлять заботу о близких и не допускать ссор с любимыми людьми.

На работе, как говорится в публикации издания Клопс.Ru, возможен повышенный контроль со стороны руководства, особенно со стороны женщин.

Глоба отмечает, что Водолеям придется проявить выдержку и гибкость, чтобы справиться с давлением. При этом звезды советуют не забывать о принципах – идти к цели стоит честным путем, не прибегая к жестким методам.

фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:32
Астрологи назвали самые доминирующие знаки зодиака

Мы уже рассказывали, что астрологи любят разделять представителей знаков зодиакального круга по интересам, умениям и характерам. Специалисты назвали три знака, обладающих особыми интеллектуальными способностями и аналитическим мышлением.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
