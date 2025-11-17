Знак зодиака, которому начальство усложнит жизнь в ноябре

Популярный астролог Тамара Глоба заявила в своем YouTube-канале, что в ноябре Водолеев ожидает непростой период в профессиональной сфере, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, несмотря на стабильный и долгосрочный доход, отношения с руководством могут осложниться – начальство станет создавать препятствия, тогда как коллеги, наоборот, проявят поддержку.

Ближе к третьей декаде месяца возможны сложности, связанные с оформлением документов, контрактов и рабочих соглашений.

При этом Глоба подчеркнула, что вдали от привычного окружения Водолеи смогут встретить новые возможности: их ждут успех, внимание, поддержка и, возможно, романтические перемены.

Ранее астрологи предупредили, что с 17 по 23 ноября смотреть на доходы и расходы стоит максимально трезво и без лишних иллюзий.

