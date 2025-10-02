Знаки-гении: кому достался особый ум

Астрологи любят разделять представителей знаков зодиакального круга по интересам, умениям и характерам. На этот раз специалисты назвали три знака, обладающих особыми интеллектуальными способностями и аналитическим мышлением, сообщает Zakon.kz.

Так, Весы, Девы и Стрельцы чаще других добиваются успехов в технических сферах и науке.

Весы – мастера анализа и дипломатии. Они улавливают малейшие детали, обладают развитым эмоциональным интеллектом и отлично распознают фальшь.

Девы являются стратегами и педантами. Эти знаки умеют раскладывать сложные задачи по полочкам, прогнозировать развитие событий и находить неожиданные решения. Их аналитические способности даже сравнивают с детективными навыками.

Стрельцы – эрудиты с жаждой знаний. Они, как говорится на портале "Глагол", впитывают информацию как губка, постоянно учатся и адаптируются к новым условиям. Часто получают несколько образований.

