Советы

Кому улыбнется удача после 17 октября

девушка, счастье, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:42 Фото: pexels
С 17 октября 2025 года начинается период астрологической активности, который, по прогнозам восточного гороскопа, станет судьбоносным для пяти знаков, сообщает Zakon.kz.

Так, главным счастливчиком астрологического периода станет знак Змеи. Представители этого знака почувствуют значительный энергетический подъем. Удача будет особенно заметна в вопросах инвестиций, нестандартных проектов и деловых взаимодействий.

Кроме того, повезет представителям знака Петуха. Для них, как сказано в публикации "Стерлеграда", открываются перспективы в профессиональной деятельности и сфере публичных выступлений.

Также необходимо отметить знак Быка. Прогнозируется рост стабильности и прояснение ранее затруднительных ситуаций, включая вопросы документов, переездов и юридических процессов.

Для Обезьяны наступает период повышенной харизмы и открытости. Гороскоп указывает на вероятные изменения в личной жизни, особенно в контексте новых знакомств.

Представители знака Кролика в этот период столкнутся с внутренними преобразованиями. Ожидаются моменты осмысления.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:42
Октябрь погрузит Водолеев в водоворот тревог и отчаяния

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет октябрьский денежный бум.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
