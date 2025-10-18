#АЭС в Казахстане
День тревожных новостей: астрологи предупредили три знака зодиака

Воскресенье, 18 октября, может оказаться непростым для трех знаков зодиака. Звезды советуют сохранять спокойствие, не делать резких шагов и не поддаваться эмоциям. Любое необдуманное действие сегодня может обернуться лишними волнениями, сообщает Zakon.kz.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

День принесет неожиданную информацию или новость, которая заставит пересмотреть планы. Возможно, вы узнаете то, что не готовы услышать. Не спешите реагировать – дайте времени все прояснить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Возможна тревога из-за близких или дел, которые выходят из-под контроля. Не позволяйте страху диктовать решения. Чем спокойнее вы себя поведете, тем быстрее все уладится.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам стоит быть осторожнее в словах. Недопонимание или случайная фраза может привести к ссоре. Если чувствуете усталость – лучше отложить разговоры и заняться чем-то нейтральным.

Несмотря на беспокойную атмосферу дня, астрологи уверены: эти события лишь временно нарушат привычный ритм. Уже к вечеру появится ясность, а вместе с ней – чувство облегчения.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют возвращать долг.

Айсулу Омарова
