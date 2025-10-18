День тревожных новостей: астрологи предупредили три знака зодиака
Близнецы (21 мая – 20 июня)
День принесет неожиданную информацию или новость, которая заставит пересмотреть планы. Возможно, вы узнаете то, что не готовы услышать. Не спешите реагировать – дайте времени все прояснить.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Возможна тревога из-за близких или дел, которые выходят из-под контроля. Не позволяйте страху диктовать решения. Чем спокойнее вы себя поведете, тем быстрее все уладится.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Козерогам стоит быть осторожнее в словах. Недопонимание или случайная фраза может привести к ссоре. Если чувствуете усталость – лучше отложить разговоры и заняться чем-то нейтральным.
Несмотря на беспокойную атмосферу дня, астрологи уверены: эти события лишь временно нарушат привычный ритм. Уже к вечеру появится ясность, а вместе с ней – чувство облегчения.
Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют возвращать долг.