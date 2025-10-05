#АЭС в Казахстане
Советы

Трем знакам зодиака судьба готовит испытание в воскресенье

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 16:03 Фото: freepik
В это воскресенье, 5 октября, звезды обещают непростой день для трех знаков зодиака. Энергия дня будет нестабильной, поэтому важно сохранять спокойствие и не принимать решения на эмоциях, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для Овнов воскресенье может стать проверкой на терпение. Кто-то из близких заставит усомниться в собственных планах и внутреннее напряжение будет расти. Постарайтесь не спорить – лучше выслушайте и отложите разговор до более спокойного момента.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы могут столкнуться с чувством усталости или разочарования, особенно если долго откладывали важные дела. Воскресенье покажет, где вы перегорели. Не вините себя за упущенное, просто отдохните и позвольте себе побыть в тишине.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов день принесет вызов, связанный с обязанностями или ответственностью. Возможно, придется решать вопрос, который давно откладывался. Главное – не пытайтесь все контролировать. Иногда лучший выход – отпустить ситуацию и дать ей развиваться естественно.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 октября читайте по ссылке.

Айсулу Омарова
