Как перестать откладывать дела: советы психологов

Прокрастинация – знакомое слово почти каждому. Мы откладываем дела, даже важные, зная, что потом будет хуже. Как избавиться от этой привычки – читайте на Zakon.kz.

По словам специалистов, прокрастинация часто связана с внутренним перфекционизмом: человек боится, что результат окажется недостаточно хорошим, и поэтому не начинает вовсе. В таких случаях важно не требовать от себя идеального выполнения, а сделать первый шаг, пусть и небольшой.

Эксперты советуют разбивать крупные задачи на мелкие. Вместо цели "сделать проект" можно поставить конкретную – "открыть документ и записать три идеи". Это снижает уровень напряжения и помогает мозгу воспринимать задачу как выполнимую.

Еще один прием – правило пяти минут. Нужно просто начать и поработать хотя бы пять минут. Часто этого времени достаточно, чтобы втянуться в процесс и продолжить без усилий.

Кроме того, специалисты рекомендуют заранее назначать точное время для начала работы. Формулировка "в 15:00 я сяду за задачу" эффективнее, чем размытое "сделаю вечером".

Психологи напоминают: мотивация приходит не до, а после действия. Поэтому главный способ побороть прокрастинацию – не ждать вдохновения, а просто начать.

