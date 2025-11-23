Существует способ, который помогает перестать все откладывать

Психологи советуют использовать правило "двух минут". Если дело можно выполнить за это время, лучше сделать его сразу – без лишних размышлений и попыток перенести "на потом", сообщает Zakon.kz.

Такой прием снижает внутреннее сопротивление и помогает быстро разгрести мелкие задачи, которые незаметно создают ощущение перегруженности.

Специалисты объясняют, что именно мелкие дела сильнее всего забивают внимание. Когда они накапливаются, мозг тратит энергию на постоянные напоминания о них, из-за чего сложнее сосредоточиться на важном. Выполняя небольшие задачи сразу, человек уменьшает этот фоновый шум и освобождает ресурсы для действительно значимых дел.

Полезно и то, что правило "двух минут" создает ощущение маленьких, но регулярных побед. Каждое быстро выполненное действие запускает эффект "движения вперед" – мозг получает сигнал, что вы в состоянии управлять своим днем. Постепенно это повышает мотивацию и делает большие задачи менее пугающими.

Для сбора и структурирования текста использовалась нейросеть.

