Названы знаки зодиака с самой непростой судьбой

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили топ-5 знаков зодиака с самой, по их мнению, непростой судьбой, сообщает Zakon.kz.

На первом месте у них – Скорпионы.

"Скорпион рожден, чтобы умирать и возрождаться снова и снова. Жизнь редко бывает к нему мягкой, но именно через боль он познает силу", – пишут астрологи.

С их слов, этот знак часто сталкивается с предательствами и утратами, но выходит из них непобедимым. Скорпиону судьба дает сложные уроки, чтобы сделать его мастером трансформации.

"Его внутренняя сила – в умении восставать из пепла. Чем сильнее удар, тем ярче потом его свет. Именно поэтому Скорпиона невозможно сломить – только закалить", – уверены специалисты в области астрологии.

На втором месте – Козероги. Астрологи уверены, что судьба Козерога – путь долгий, но достойный.

"Ему редко что-то дается легко, но именно через испытания он достигает высот. С самого детства он учится не сдаваться и быть опорой для других. Жизнь проверяет его на стойкость, но именно в этом – его сила", – пишут астрологи.

По их мнению, Козерог часто чувствует себя одиноким, но одиночество делает его мудрым. Он рожден, чтобы доказать: терпение и упорство побеждают все.

"Когда другие опускают руки, Козерог поднимается выше", – говорится в публикации.

Далее идут Раки. По мнению специалистов, Раку дана тонкая душа и сердце, которое чувствует боль острее других.

"Он часто страдает от непонимания, эмоциональных качелей и разочарований. Но именно через эти испытания он учится любви и состраданию. Рак проходит через утраты, чтобы понять ценность настоящей близости", – пишут они.

Астрологи убеждены, что судьба часто проверяет веру Раков и доверие к миру.

"Но, пройдя через слезы, они становится исцеляющим светом для других. Их сила – в умении любить, несмотря ни на что", – подытожили характеристику Раков астрологи.

На четвертой строчке – Девы. Со слов астрологов, Дева часто несет на плечах больше, чем должна. По их мнению, Девы рождаются с чувством долга, которое заставляет их спасать всех вокруг. Судьба посылает им испытания, чтобы научить ставить себя на первое место.

"Девам бывает тяжело отпустить контроль, но именно тогда к ним приходит покой. Дева часто проходит через разочарования, но именно они делают ее мудрой. Она исцеляет других, забывая о себе, но ее миссия именно в этом. Боль делает Дев чище, а опыт – глубже", – пишут астрологи.

Замыкают топ-5 знаков зодиака с самой непростой судьбой – Рыбы. Астрологи убеждены, что Рыбы – самые чувствительные из всех, и мир часто бывает для них слишком жесток.

"Они впитывают чужие эмоции и боль, словно губка. Их судьба – учиться не терять себя среди бурь и иллюзий", – пишут о них.

По мнению специалистов-астрологов, жизнь Рыб полна взлетов и падений, мечтаний и потерь. Они проходят через испытания, чтобы обрести духовную мудрость. Их путь – о сострадании, вере и безусловной любви.

"Из всех знаков именно Рыбы превращают страдания в искусство и свет", – заявили астрологи.

Недавно астрологи предупредили, что середина осени принесет немало сюрпризов для некоторых знаков зодиака.