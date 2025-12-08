#Казахстан в сравнении
Советы

Юрьев день: что 9 декабря нельзя делать, тревожные приметы

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Вознесенский Кафедральный Собор, Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 10:20 Фото: pexels
Юрьев день отмечается несколько раз в году. Тот, что выпадает на 9 декабря, имеет несколько схожих названий: Егорьев день, Егорий (или Юрий) осенний, холодный или зимний, сообщает Zakon.kz.

Что нельзя делать в Юрьев день

Помимо раздачи долгов, нельзя было и брать взаймы, иначе от кредитов не уйти весь предстоящий год.

Но существуют и другие запреты:

  • нельзя лениться и бездельничать;
  • важным запретом был запрет охоты в этот день. Считалось, что в противном случае быть несчастью и проблемам со здоровьем;
  • также был запрет на дальние путешествия.

Важно помнить, что народный праздник Юрьев день перекликается с церковным Днем памяти святого Георгия Победоносца. В связи с этим существуют и запреты, которые касаются любого религиозного праздника.

Так, нельзя конфликтовать и спорить, следует отказаться от алкоголя и воздержаться от сквернословия.

Погодные приметы

Как и в другие дни, люди в древности следили за природой, а на основе этих наблюдений появлялись важные приметы:

  • много снега в Юрьев день означало, что в мае все деревья будут зелеными;
  • мороз 9 декабря предвещал холодную зиму;
  • если утром есть иней – в предстоящем году урожай будет изобильным;
  • северный ветер означал скорые заморозки.

Существовали и другие приметы. Так, как говорится в публикации издания "Известия", раньше вслушивалась в звуки в колодце и определяли по ним, какой будет зима. Если они тихие, зима будет теплой, если же, наоборот, громкие – быть сильным морозам, снегопадам и ветрам.

Кроме того, вой собак в этот день означал резкое похолодание. Не стоило целовать уходящего из дома – иначе он будет опаздывать везде в течение дня.

Приметы, связанные с деньгами, оставались важными в этот день. Например, одна из них гласит, что не нужно поднимать свой упавший кошелек, иначе из него исчезнут все деньги. Лучше попросить это сделать кого-то другого.

День святого Николая – 6 декабря: подарки, гадания и народные приметы

Ранее мы рассказывали, что грандиозный модный показ прошел в Туркменистане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: