Какая поза для сна самая полезная

Испанский диетолог Реме Наварро рассказала, какая поза для сна считается наиболее полезной для здоровья, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием 20minutos она подчеркнула, что лучше всего спать на левом боку.

По словам специалистки, такое положение тела способствует нормальной работе пищеварительной системы – пища легче продвигается по кишечнику, а печень функционирует эффективнее. Кроме того, сон на левом боку снижает нагрузку на главную вену, проходящую с правой стороны тела, что облегчает работу сердца и улучшает кровообращение.

Наварро добавила, что эта поза помогает уменьшить проявления изжоги и особенно полезна для беременных женщин: она улучшает кровоснабжение плаценты и снижает давление на печень и почки.

