#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Советы

Какая поза для сна самая полезная

сон, польза, советы, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 18:20 Фото: pixabay
Испанский диетолог Реме Наварро рассказала, какая поза для сна считается наиболее полезной для здоровья, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием 20minutos она подчеркнула, что лучше всего спать на левом боку.

По словам специалистки, такое положение тела способствует нормальной работе пищеварительной системы – пища легче продвигается по кишечнику, а печень функционирует эффективнее. Кроме того, сон на левом боку снижает нагрузку на главную вену, проходящую с правой стороны тела, что облегчает работу сердца и улучшает кровообращение.

Наварро добавила, что эта поза помогает уменьшить проявления изжоги и особенно полезна для беременных женщин: она улучшает кровоснабжение плаценты и снижает давление на печень и почки.

А о том, как справиться с головной болью без лекарств, можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Диетологи рассказали, какие орехи полезны для хорошего сна
11:41, 05 ноября 2023
Диетологи рассказали, какие орехи полезны для хорошего сна
Названы худшие и лучшие позы для сна
16:20, 14 октября 2024
Названы худшие и лучшие позы для сна
Врач назвала самые полезные каши
08:17, 11 октября 2023
Врач назвала самые полезные каши
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: