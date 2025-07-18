Что мешает высыпаться по-настоящему
Почему человек начинает страдать от недосыпа
Обычно, как подчеркивает врач-сомнолог, невролог Елена Царева недостаток отдыха связан с образом жизни человека и его гигиеной сна.
К привычкам, которые провоцируют недосып, относятся:
- использование гаджетов перед сном;
- просмотр телевизора.
"Эти привычки приводят к думскроллингу и бессмысленной трате времени для получения дешевого дофамина. Кроме того, все светящиеся экраны подавляют мелатонин, мешают засыпать вовремя и делают сон более поверхностным и коротким, – цитирует издание "Вечерняя Москва" врача.
Также есть и другие распространенные причины недосыпа:
- поздний прием пищи;
- учеба и работа в ночное время;
- уход за близкими или маленькими детьми.
"Золотые правила" хорошего сна
- За два-три часа до сна нужно исключить все, что может помешать его качеству: еду, тяжелую физическую нагрузку, свет, какие-то очень "затягивающие" занятия.
- Снизить температуру в помещении, проветрить комнату, прогуляться, замедлиться.
- Постараться получить положительные эмоции.
- Исключить кофеин и алкоголь вечером.
Специальные ритуалы
Также отлично помогают бороться с недосыпом и наладить режим сна различные ритуалы.
Например, можно добавить в жизнь: ароматерапию, теплые ванночки, массаж, прогулки, чтение книг, объятия с близкими, но обязательно вне кровати.
"Эти действия помогают настроиться на сон. А если еще и повторять это всегда в одно и то же время, то ритуал точно будет работать, как сказка перед сном у детей. Человек может выбрать любой подходящий для себя ритуал, который будто помогать ему засыпать и хорошо высыпаться".Елена Царева
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