Названы знаки зодиака, которые к январю 2026 года переживут серьезную трансформацию души

С ноября 2025 года по январь 2026 года астрологи предрекают один из самых преобразующих периодов десятилетия. Время, когда старые шаблоны рушатся и начинают формироваться новые пути, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, для кого-то этот переход произойдет плавно. Других он поразит, как гром: внезапно, мощно и неоспоримо. Как бы то ни было, Вселенная просит от всех одного и того же: перестройки. Пора перестать цепляться за привычное только потому, что оно кажется безопасным. Пора довериться неизвестному.

Близнецы

Близнецы, вы всегда были мастером слова, мыслителем, тем, кто может превратить любую ситуацию в историю, достойную рассказа. Ваш ум – это ваша игровая площадка: быстрый, остроумный, живой. Вы можете очаровать любого, разрядить обстановку остроумным замечанием и двигаться дальше, прежде чем ситуация станет слишком тяжелой.

Дева

Дорогая Дева, ваш мир часто процветает благодаря порядку. Вас утешают структура, точность и спокойная уверенность, возникающая благодаря точному знанию того, как все должно развиваться. Вы планируете заранее. Вы организуете. Вы создаете стабильность там, где другие видят хаос. Но с ноября 2025 года по январь 2026 года у жизни другие планы, и это не наказание. Это скрытый дар.

Скорпион

Скорпион, твой родной язык – трансформация. Ты проходил сквозь тени, которых другие избегают. Ты заглядывал в свои глубины и каждый раз становился сильнее. Но в последнее время ты слишком тих. Ты держал свои бури в себе, сдерживая свою силу, чтобы мир не ощутил ее всю. С ноября 2025 года по январь 2026 года все изменится. Вселенная призывает вас выйти из молчания. Перестать ждать подходящего момента. Восстать не в гневе, а в истине.

Лев

Лев, ты рожден, чтобы сиять. Вдохновлять, вести за собой, входить в комнату и делать ее светлее одним своим присутствием. Твоя уверенность, твое тепло, присутствие притягивают. Но с ноября 2025 года по январь 2026 года Вселенная приглашает тебя взглянуть за пределы излучаемого тобой света и увидеть истину, стоящую за ним. Этот сезон задает вам важный вопрос: кем вы станете, когда стихнут аплодисменты?

