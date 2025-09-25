#АЭС в Казахстане
Советы

Названы знаки зодиака, на которых осенью свалятся деньги

российский астролог Василиса Володина
С сентября по ноябрь 2025 года для представителей некоторых знаков зодиака настанет период настоящего денежного изобилия, когда на них буквально свалятся деньги. Об этом рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, этой осенью внезапные приятные находки, выгодные предложения и рост доходов ждут тех, кто родился под такими знаками зодиака, как Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

Телец

Для Тельцов период с сентября по ноябрь станет временем значительных финансовых выгод. Удача придет через профессиональные успехи и новые проекты.

"Важно не бояться брать ответственность и проявлять инициативу – именно так вы сможете привлечь долгожданные деньги. В отношениях с коллегами и партнерами стоит проявлять дипломатичность, чтобы сохранить и приумножить свой капитал", – отметила Володина в беседе с pg12.ru 25 сентября.

Дева

Осенью на неожиданные денежные поступления, возможно, от вложений, которые сделали ранее, могут рассчитывать Девы.

"В осенний сезон вам стоит уделить внимание планированию бюджета и инвестированию – звезды советуют быть аккуратнее с крупными расходами, но не бояться вкладывать в собственное развитие", – посоветовала Василиса.

Скорпион

А для Скорпионов это время улучшения финансовой позиции и завершения старых долговых обязательств.

"Вы сможете получить поддержку влиятельных лиц и воспользоваться выгодными предложениями, которые раньше казались недосягаемыми. В любовной сфере финансовые успехи положительно повлияют на стабильность и комфорт", – подчеркнула астролог.

Козерог

Замыкают четверку Козероги, которые встретят эту осень с неожиданным источником дохода: повышение на работе, премия или выгодный контракт.

"Энергия и целеустремленность помогут вам не только укрепить материальное положение, но и заложить фундамент для будущих успехов. Главное – оставаться честным и последовательным в своих действиях", – пояснила Володина.

Рекомендации для всех знаков

Вместе с тем Василиса Володина призвала все знаки зодиака использовать осеннюю энергию для новых начинаний и становления финансовой уверенности.

"Планируйте свои расходы и инвестиции с особой тщательностью. Помните о балансе между работой и отдыхом, чтобы не выгореть и не потерять мотивацию", – порекомендовала астролог.

Володина добавила, что осень – это время получать плоды своих усилий, и для многих она действительно станет "золотой" в финансовом плане.

Астрологи перечислили самые ответственные знаки зодиака

Ранее пяти знакам зодиака Василиса Володина предсказала "золотую полосу" с 25 сентября 2025 года.

