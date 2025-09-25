Названы знаки зодиака, на которых осенью свалятся деньги
По ее словам, этой осенью внезапные приятные находки, выгодные предложения и рост доходов ждут тех, кто родился под такими знаками зодиака, как Телец, Дева, Скорпион и Козерог.
Телец
Для Тельцов период с сентября по ноябрь станет временем значительных финансовых выгод. Удача придет через профессиональные успехи и новые проекты.
"Важно не бояться брать ответственность и проявлять инициативу – именно так вы сможете привлечь долгожданные деньги. В отношениях с коллегами и партнерами стоит проявлять дипломатичность, чтобы сохранить и приумножить свой капитал", – отметила Володина в беседе с pg12.ru 25 сентября.
Дева
Осенью на неожиданные денежные поступления, возможно, от вложений, которые сделали ранее, могут рассчитывать Девы.
"В осенний сезон вам стоит уделить внимание планированию бюджета и инвестированию – звезды советуют быть аккуратнее с крупными расходами, но не бояться вкладывать в собственное развитие", – посоветовала Василиса.
Скорпион
А для Скорпионов это время улучшения финансовой позиции и завершения старых долговых обязательств.
"Вы сможете получить поддержку влиятельных лиц и воспользоваться выгодными предложениями, которые раньше казались недосягаемыми. В любовной сфере финансовые успехи положительно повлияют на стабильность и комфорт", – подчеркнула астролог.
Козерог
Замыкают четверку Козероги, которые встретят эту осень с неожиданным источником дохода: повышение на работе, премия или выгодный контракт.
"Энергия и целеустремленность помогут вам не только укрепить материальное положение, но и заложить фундамент для будущих успехов. Главное – оставаться честным и последовательным в своих действиях", – пояснила Володина.
Рекомендации для всех знаков
Вместе с тем Василиса Володина призвала все знаки зодиака использовать осеннюю энергию для новых начинаний и становления финансовой уверенности.
"Планируйте свои расходы и инвестиции с особой тщательностью. Помните о балансе между работой и отдыхом, чтобы не выгореть и не потерять мотивацию", – порекомендовала астролог.
Володина добавила, что осень – это время получать плоды своих усилий, и для многих она действительно станет "золотой" в финансовом плане.
