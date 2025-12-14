#Казахстан в сравнении
Советы

Четыре знака зодиака переживут возрождение в 2026 году – астрологи

растение, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 10:25 Фото: pixabay
В новом году планеты создадут благоприятную среду для четырех знаков зодиака. В 2026 году Близнецы, Рыбы, Девы и Овны смогут построить жизнь своей мечты, сообщает Zakon.kz.

Астрологи уверены, что 2026 год станет поворотным моментом для четырех знаков зодиака. После непростого 2025 года их ждет кармическое перерождение и мощный рывок вперед, и они своими руками построят новую реальность, пишет mixnews.

Близнецы

Для Близнецов 2025 год может быть похож на хождение по кругу – много шума, но никаких ощутимых результатов. Идеи не находили выхода, общение ослабевало, а внутренний диалог напоминал хаос. И этот хаос – топливо для будущих преобразований. Энергия 2026 года не рассеет этот вихрь, а сфокусирует его. Пришло время для целенаправленного удара. Та самая многозадачность, которая раньше мешала вам, теперь станет вашим козырем – вы наконец увидите общую картину и поймете, в каком направлении двигаться.

Год идеально подходит для кардинальных перемен. Вас ждут судьбоносные связи и прорывные идеи. Пришло время оседлать волну и мчаться вперед. В 2026 году вы – один из 4 самых удачливых знаков зодиака.

Рыбы

2025 год мог стать для Рыб временем эмоциональных потрясений и разочарований. Границы между тем, что принадлежит тебе, и тем, что не принадлежит, между реальностью и желаниями были слишком размыты, что могло привести к ощущению пустоты. Но это было необходимое очищение – словно огонь сжигает все лишнее, оставляя только сущность. В 2026 году ты – один из 4 самых счастливых знаков зодиака.

В 2026 году ты откроешь в себе неожиданную силу. Вместо того чтобы плыть по течению, ты начнешь его создавать. Твоя интуиция, укрепившись, станет не просто предчувствием, а настоящим стратегическим инструментом. Сейчас самое время создать свое собственное пространство – будь то уютное гнездо, стабильный финансовый поток или, наконец, здоровые отношения, в которых тебя ценят, а не используют. Научись направлять свою чувствительность вовне, превращая ее в искусство, работу или просто невероятную поддержку близких, и она вернется к тебе, как бумеранг.

Дева

Для Дев 2025 год может стать временем рутины и обязанностей, словно тяжелая скорлупа, сдерживающая истинные желания. Вы выполнили свои обязанности, но забыли о себе, чувствуя, как истощаются ваши внутренние ресурсы. И это заставило вас осознать, что пора освободиться от бремени чужих ожиданий. И 2026 год ворвался в вашу жизнь как вихрь перемен. Его энергия освободит вас. Вместо поддержания существующих систем вы начнете создавать их сами. Это время полной перезагрузки – в вашей карьере, в ваших отношениях с деньгами, в ваших личных границах. Вы внезапно почувствуете себя стесненными в старых рамках и осмелитесь их расширить: бросите неприятную работу, начнете свой собственный бизнес и, наконец, поставите свои интересы на первое место. Ваш практичный ум найдет нетрадиционное и изобретательное решение, чтобы обрести желаемую свободу. Вы – один из 4 самых счастливых знаков зодиака в 2026 году.

Овен

Даже неутомимые Овны могут столкнуться с истощением к концу 2025 года. Борьба казалась бессмысленной, сопротивление нарушало их привычный ритм, а огонь в их душах едва тлел. Это было не поражение, а перерыв для подзарядки. И вот он – ваш звездный час! 2026 год – ваша стихия в чистейшем виде. Вы не просто возвращаетесь на прежний уровень, а вступаете на новую орбиту. Вас ждет не просто новая цель, а настоящая миссия, которая наполнит вас новой силой. Ваша энергия будет переполнять вас, а препятствия на пути станут не барьерами, а интересными вызовами. Это время смелых начинаний, покорения новых высот и обретения авторитета. Жизнь снова становится приключением, и вы – ее главный герой. Вы – один из 4 самых счастливых знаков зодиака в 2026 году.

Что советуют астрологи 14 декабря для каждого знака зодиака – читайте тут.

