Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так

Известный российский врач общей практики Александр Мясников в одном из своих выступлений в телепередаче о здоровье затронул одну важную тему. Кардиолог призывает к разумному использованию антибиотиков – только по рекомендации врача, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе программы Мясников выделил одно из ключевых правил поддержания здоровой микрофлоры кишечника:

"Первое правило здорового кишечника – не принимать зря антибиотики".

Медик пояснил, что антибиотические препараты способны нанести ущерб кишечному микробиому, от состояния которого напрямую зависит общее здоровье человека.

Особое внимание специалист обратил на опасность применения антибиотиков у детей младше года.

По его словам, как сказано в публикации издания "Аиф", это может спровоцировать развитие аллергических реакций, бронхиальной астмы и ослабить иммунную систему ребенка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

