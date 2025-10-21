Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так
Так, в ходе программы Мясников выделил одно из ключевых правил поддержания здоровой микрофлоры кишечника:
"Первое правило здорового кишечника – не принимать зря антибиотики".
Медик пояснил, что антибиотические препараты способны нанести ущерб кишечному микробиому, от состояния которого напрямую зависит общее здоровье человека.
Особое внимание специалист обратил на опасность применения антибиотиков у детей младше года.
По его словам, как сказано в публикации издания "Аиф", это может спровоцировать развитие аллергических реакций, бронхиальной астмы и ослабить иммунную систему ребенка.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
