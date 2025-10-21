#АЭС в Казахстане
Советы

Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так

таблетки, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:17 Фото: pexels
Известный российский врач общей практики Александр Мясников в одном из своих выступлений в телепередаче о здоровье затронул одну важную тему. Кардиолог призывает к разумному использованию антибиотиков – только по рекомендации врача, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе программы Мясников выделил одно из ключевых правил поддержания здоровой микрофлоры кишечника:

"Первое правило здорового кишечника – не принимать зря антибиотики".

Медик пояснил, что антибиотические препараты способны нанести ущерб кишечному микробиому, от состояния которого напрямую зависит общее здоровье человека.

Особое внимание специалист обратил на опасность применения антибиотиков у детей младше года.

По его словам, как сказано в публикации издания "Аиф", это может спровоцировать развитие аллергических реакций, бронхиальной астмы и ослабить иммунную систему ребенка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Что делать, если один и тот же сон снится снова и снова

Немного ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана обратились к гражданам с важными рекомендациями по профилактике сезонного ОРВИ и гриппа. С ними можно ознакомиться по этой ссылке.

