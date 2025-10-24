Что важно сделать перед сдачей экзамена на права, рассказали казахстанцам

Казахстанцам, готовящимся к сдаче на права, дали важный совет, сообщает Zakon.kz.

В НАО "Правительство для граждан" 24 октября 2025 года рассказали, что важно сделать перед тем, как идти сдавать экзамен на права.

"Перед сдачей теоретического экзамена на водительские права важно не просто выучить ответы, а понимать правила дорожного движения и осознавать ответственность. Качественная подготовка поможет уверенно пройти тестирование без подсказок и шпаргалок, ведь экзамен на получение водительского удостоверения – это не проверка памяти, а показатель вашей готовности безопасно управлять автомобилем на дорогах общего пользования", – отметили в организации.

23 октября стало известно, что в Казахстане изменили порядок оформления первичных водительских удостоверений. Подача заявлений теперь доступна через мобильное приложение "ЦОН".