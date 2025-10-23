Хорошую новость сообщили казахстанцам, получающим водительские права впервые

В Казахстане изменен порядок оформления первичных водительских удостоверений. Об этом 23 октября 2025 года заявили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений стала доступна через мобильное приложение "ЦОН".

"Теперь, граждане получающие права впервые, могут подать заявку через мобильное приложение "ЦОН". Приложение предоставляет возможность подать заявку в несколько кликов, без посещения специализированных отделений. Все необходимые сведения, включая наличие медицинской справки, свидетельства об окончании автошколы и отсутствие ограничений, проверяются автоматически благодаря интеграции приложения с государственными базами данных и информационными системами", – пояснили в "Правительстве для граждан" в четверг.

После подачи заявления в приложении нужно выбрать удобное время для сдачи теоретического, а затем практического экзаменов.

"Оплату государственной пошлины за получение водительского удостоверения необходимо произвести у оператора специализированного ЦОН после успешной сдачи экзаменов. Такой подход обеспечивает последовательность действий и упрощает процесс оформления документов", – отметили в госкорпорации.

Пилотный проект внедряется в рамках совместного приказа Министерства внутренних дел и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Документ обновил порядок выдачи водительских удостоверений и определил новые подходы к их оформлению с применением цифровых технологий.

"На сегодняшний день услуга доступна по всей территории Казахстана. Срок действия пилотного проекта установлен до 1 сентября 2026 года, в течение которого будет проводиться мониторинг его эффективности, удобства и востребованности среди граждан. По итогам анализа будет рассмотрен вопрос о постоянном внедрении обновленного порядка оформления водительских удостоверений", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

В госкорпорации считают, что новый формат приема заявок на водительские удостоверения делает процесс получения прав проще, удобнее и доступнее для всех, кто впервые становится водителем.

"Помимо возможности подачи заявки, приложение "ЦОН" предоставляет будущим водителям дополнительные функции: пользователи могут записаться на теоретический и практический экзамены, а также зарегистрироваться на пробное вождение. Кроме того, в приложении доступны и другие полезные сервисы – оформление договора купли-продажи автомобиля, проверка истории транспортного средства и получение различных электронных услуг в удобном формате", – напомнили в "Правительстве для граждан".

30 сентября 2025 года мы писали, что казахстанцам больше не придется идти в ЦОН за готовыми документами, но есть исключения. Подробнее об этом можете прочитать здесь.