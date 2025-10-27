#АЭС в Казахстане
Советы

Названы три знака зодиака, которые вот-вот изменят жизнь к лучшему

Свет, комната, руки, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 05:20 Фото: pexels
Растущая Луна в знаке Стрельца сулит переломный момент трем знакам зодиака: мрак неопределенности рассеивается, а вера в себя возвращается. Этот транзит наполняет сердца оптимизмом и напоминанием о том, что после любых бурь приходит свет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Луна в Стрельце пробуждает стремление к свободе и вдохновляет отпустить прошлое. Освобождаясь от тяжелых воспоминаний, мы обретаем место для новых начинаний и свежих надежд.

Дева

Энергия растущей Луны в Стрельце приносит Девам легкость и внутреннее облегчение. Последние месяцы были полны тревог, но теперь приходит ощущение, что груз спадает с плеч. Надежда возвращается, и жизнь вновь обретает вкус. Период вдохнет в вас свежие силы. То, что раньше казалось слишком тяжелым или недостижимым, теперь становится вполне возможным.

Весы

Для Весов растущая Луна в Стрельце открывает путь к эмоциональному восстановлению. Все, что сдерживало и вызывало сомнения, постепенно растворяется. Это момент, когда вы начинаете по-настоящему верить в себя. Период принесет ясность мышления и ощущение внутреннего равновесия. Напряжение в отношениях уйдет, общение станет теплее, а смысл жизни – понятнее. Все, что недавно вызывало усталость, теперь остается в прошлом.

Скорпион

Для Скорпионов этот период сулит внутреннюю трансформацию – тревога уступит место доверию. То, что раньше казалось безвыходным, начинает меняться, открывая новые перспективы. Луна в Стрельце символизирует переход из состояния выживания к возрождению. Пройденные испытания закалили вас, и теперь начинается этап восстановления. Наконец-то тяжесть спадает, а энергия обновляется.

Ранее были названы три знака зодиака, которые чаще других выбирают одиночество.

Аксинья Титова
