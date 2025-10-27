Гороскоп на понедельник: день начнется спокойно, но завершится неожиданно
Овен (21 марта – 19 апреля)
День начнется спокойно, но к вечеру возможны споры на работе или дома. Держите эмоции под контролем – ваше слово сегодня особенно весомо.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Понедельник принесет возможность решить давнюю задачу. Не упускайте шанс поговорить с тем, кто может помочь. К вечеру – усталость, но приятная.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
В первой половине дня ждите неожиданной новости. Возможно, придется менять планы. Вечером появится шанс на важный разговор – не откладывайте.
Рак (21 июня – 22 июля)
День не самый простой, особенно в общении с коллегами. Будьте терпеливы – уже к вечеру ситуация прояснится.
Лев (23 июля – 22 августа)
Понедельник принесет вдохновение и уверенность. Хорошее время для новых идей, встреч и начала дел. Главное – не тратьте силы зря.
Дева (23 августа – 22 сентября)
День подойдет для рутинных дел и наведения порядка. К вечеру возможна усталость, не требуйте от себя слишком многого.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Звезды советуют действовать спокойно. Любые споры сегодня могут привести к недоразумениям. Вечером ждите новостей от человека из прошлого.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Понедельник принесет внутреннее напряжение, но вместе с ним – и возможность разобраться в себе. Не идите на поводу у раздражения.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Утро пройдет без сюрпризов, но днем возможны неожиданные встречи. Вечером придет ясность по вопросу, который давно тревожил.
Козерог (22 декабря – 19 января)
День будет продуктивным, если не распыляться. Хорошее время для дел, требующих сосредоточенности. Вечером займитесь собой.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Появится желание что-то изменить – не спешите. День подходит для анализа, но не для резких решений. Ближе к вечеру придет нужный ответ.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Понедельник принесет легкую усталость и размышления. Хорошее время, чтобы немного замедлиться и разобраться в чувствах.
