#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Советы

Гороскоп на понедельник: день начнется спокойно, но завершится неожиданно

, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 09:20
Начало недели обещает быть размеренным, но к вечеру обстоятельства могут поменяться. Некоторым знакам стоит держать себя в руках и не принимать поспешных решений, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

День начнется спокойно, но к вечеру возможны споры на работе или дома. Держите эмоции под контролем – ваше слово сегодня особенно весомо.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Понедельник принесет возможность решить давнюю задачу. Не упускайте шанс поговорить с тем, кто может помочь. К вечеру – усталость, но приятная.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В первой половине дня ждите неожиданной новости. Возможно, придется менять планы. Вечером появится шанс на важный разговор – не откладывайте.

Рак (21 июня – 22 июля)

День не самый простой, особенно в общении с коллегами. Будьте терпеливы – уже к вечеру ситуация прояснится.

Лев (23 июля – 22 августа)

Понедельник принесет вдохновение и уверенность. Хорошее время для новых идей, встреч и начала дел. Главное – не тратьте силы зря.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День подойдет для рутинных дел и наведения порядка. К вечеру возможна усталость, не требуйте от себя слишком многого.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют действовать спокойно. Любые споры сегодня могут привести к недоразумениям. Вечером ждите новостей от человека из прошлого.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Понедельник принесет внутреннее напряжение, но вместе с ним – и возможность разобраться в себе. Не идите на поводу у раздражения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Утро пройдет без сюрпризов, но днем возможны неожиданные встречи. Вечером придет ясность по вопросу, который давно тревожил.

Козерог (22 декабря – 19 января)

День будет продуктивным, если не распыляться. Хорошее время для дел, требующих сосредоточенности. Вечером займитесь собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Появится желание что-то изменить – не спешите. День подходит для анализа, но не для резких решений. Ближе к вечеру придет нужный ответ.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Понедельник принесет легкую усталость и размышления. Хорошее время, чтобы немного замедлиться и разобраться в чувствах.

Ранее астрологи назвали самых больших эгоистов среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 января
09:09, 02 января 2024
Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 января
Понедельник – день тяжелый: гороскоп на 9 декабря
08:31, 09 декабря 2024
Понедельник – день тяжелый: гороскоп на 9 декабря
Гороскоп на 4 мая: день неожиданных событий
05:48, 04 мая 2025
Гороскоп на 4 мая: день неожиданных событий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: