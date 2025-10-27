Гороскоп на понедельник: день начнется спокойно, но завершится неожиданно

Начало недели обещает быть размеренным, но к вечеру обстоятельства могут поменяться. Некоторым знакам стоит держать себя в руках и не принимать поспешных решений, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

День начнется спокойно, но к вечеру возможны споры на работе или дома. Держите эмоции под контролем – ваше слово сегодня особенно весомо.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Понедельник принесет возможность решить давнюю задачу. Не упускайте шанс поговорить с тем, кто может помочь. К вечеру – усталость, но приятная.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В первой половине дня ждите неожиданной новости. Возможно, придется менять планы. Вечером появится шанс на важный разговор – не откладывайте.

Рак (21 июня – 22 июля)

День не самый простой, особенно в общении с коллегами. Будьте терпеливы – уже к вечеру ситуация прояснится.

Лев (23 июля – 22 августа)

Понедельник принесет вдохновение и уверенность. Хорошее время для новых идей, встреч и начала дел. Главное – не тратьте силы зря.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День подойдет для рутинных дел и наведения порядка. К вечеру возможна усталость, не требуйте от себя слишком многого.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют действовать спокойно. Любые споры сегодня могут привести к недоразумениям. Вечером ждите новостей от человека из прошлого.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Понедельник принесет внутреннее напряжение, но вместе с ним – и возможность разобраться в себе. Не идите на поводу у раздражения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Утро пройдет без сюрпризов, но днем возможны неожиданные встречи. Вечером придет ясность по вопросу, который давно тревожил.

Козерог (22 декабря – 19 января)

День будет продуктивным, если не распыляться. Хорошее время для дел, требующих сосредоточенности. Вечером займитесь собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Появится желание что-то изменить – не спешите. День подходит для анализа, но не для резких решений. Ближе к вечеру придет нужный ответ.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Понедельник принесет легкую усталость и размышления. Хорошее время, чтобы немного замедлиться и разобраться в чувствах.

