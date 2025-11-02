#Народный юрист
Советы

Гороскоп на воскресенье: день начнется спокойно, но завершится неожиданно

лебеди, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 09:11 Фото: pixabay
Воскресенье, 2 ноября 2025 года, обещает быть противоречивым. Утро пройдет размеренно, но вечером события могут пойти не по плану. Некоторым знакам придется сделать выбор, от которого многое зависит, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Начало дня принесет спокойствие, но ближе к вечеру возможен спор с близкими. Не пытайтесь настоять на своем любой ценой – компромисс сегодня важнее победы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Воскресенье подарит немного тишины, но внутреннее напряжение все же останется. Лучше посвятить день отдыху и не планировать серьезных дел.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Может прийти новость, которая заставит вас пересмотреть планы. Не спешите реагировать – дождитесь полной информации. Вечером настроение улучшится.

Рак (21 июня – 22 июля)

День подойдет для спокойного общения с семьей. Избегайте лишних разговоров о прошлом – они могут испортить атмосферу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют не тратить силы впустую. Вечером может появиться идея, способная изменить привычный ход дел. Не игнорируйте вдохновение.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Воскресенье пройдет под знаком переосмысления. Возможно, вы почувствуете, что пора что-то менять. Не бойтесь признать очевидное.

Весы (23 сентября – 22 октября)

День принесет легкое волнение. Возможна неожиданная встреча или разговор, который многое прояснит. Главное – сохраняйте спокойствие.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Планы могут нарушиться из-за чужих решений. Не воспринимайте это как поражение – обстоятельства обернутся в вашу пользу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Воскресенье подойдет для коротких поездок или перемен обстановки. Дома может стать тесно, а смена фокуса принесет вдохновение.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют сбавить темп. День не подходит для сложных разговоров и выяснения отношений. Лучше заняться тем, что приносит покой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Могут проявиться старые сомнения. Не пытайтесь найти ответы сразу – время все расставит. Вечер обещает эмоциональную разрядку.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

День наполнен чувствами и воспоминаниями. Возможно, вы получите знак, который поможет определиться с важным решением.

Ранее астрологи перечислили главных "душнил" среди знаков зодиака.

Айсулу Омарова
