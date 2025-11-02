Гороскоп на воскресенье: день начнется спокойно, но завершится неожиданно
Овен (21 марта – 19 апреля)
Начало дня принесет спокойствие, но ближе к вечеру возможен спор с близкими. Не пытайтесь настоять на своем любой ценой – компромисс сегодня важнее победы.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Воскресенье подарит немного тишины, но внутреннее напряжение все же останется. Лучше посвятить день отдыху и не планировать серьезных дел.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Может прийти новость, которая заставит вас пересмотреть планы. Не спешите реагировать – дождитесь полной информации. Вечером настроение улучшится.
Рак (21 июня – 22 июля)
День подойдет для спокойного общения с семьей. Избегайте лишних разговоров о прошлом – они могут испортить атмосферу.
Лев (23 июля – 22 августа)
Звезды советуют не тратить силы впустую. Вечером может появиться идея, способная изменить привычный ход дел. Не игнорируйте вдохновение.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Воскресенье пройдет под знаком переосмысления. Возможно, вы почувствуете, что пора что-то менять. Не бойтесь признать очевидное.
Весы (23 сентября – 22 октября)
День принесет легкое волнение. Возможна неожиданная встреча или разговор, который многое прояснит. Главное – сохраняйте спокойствие.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Планы могут нарушиться из-за чужих решений. Не воспринимайте это как поражение – обстоятельства обернутся в вашу пользу.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Воскресенье подойдет для коротких поездок или перемен обстановки. Дома может стать тесно, а смена фокуса принесет вдохновение.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Звезды советуют сбавить темп. День не подходит для сложных разговоров и выяснения отношений. Лучше заняться тем, что приносит покой.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Могут проявиться старые сомнения. Не пытайтесь найти ответы сразу – время все расставит. Вечер обещает эмоциональную разрядку.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
День наполнен чувствами и воспоминаниями. Возможно, вы получите знак, который поможет определиться с важным решением.
Ранее астрологи перечислили главных "душнил" среди знаков зодиака.