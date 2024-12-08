Понедельник – день тяжелый: гороскоп на 9 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 9 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

День трудный. Вы сегодня пребываете не в лучшем настроении, быстро теряете душевное равновесие, легко впадаете в уныние. К сожалению, неудачными оказываются попытки убежать от печалей и невзгод в работу: в профессиональной сфере тоже не все просто и гладко. У Овнов возможны серьезные конфликты с коллегами. Бороться с влиянием негативных тенденций помогает молчаливая поддержка близких.

Телец

Тельцам везет – день благоприятный, интересный, не утомительный. Возможны удачные совпадения, которые откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Высок творческий потенциал, и это очень кстати, поскольку вам предстоит решать задачи, которые не допускают тривиального, стандартного подхода. Во второй половине дня выяснится, что у вас есть не только союзники, но и влиятельные покровители.

Близнецы

Несколько снижается влияние позитивных тенденций, и на смену безусловным удачам приходят удачи условные. Близнецам будет довольно трудно договориться с влиятельными людьми, но если вы чуть-чуть схитрите, то все же сможете довести до конца начатое накануне дело. В помощи и в хороших советах вам не отказывают. Во второй половине дня возможны визиты дальних родственников.

Рак

Соберитесь с силами: это первый из двух неудачных дней. Неблагоприятные тенденции выбрали мишенью профессиональные отношения. Вы слишком нетерпеливы, а окружающие, напротив, не торопятся. Несколько лучше обстоит дело в личной жизни: здесь, по крайней мере, вам удается не давать воли негативным эмоциям и сохранять относительное спокойствие. Будьте осторожнее с проявлением инициативы: она, к сожалению, наказуема.

Лев

Нельзя сказать, что день особенно хорош, но от предыдущих он выгодно отличается. Вы, наконец, можете забыть о всяких мелких недоразумениях и сосредоточиться на тех делах, которые кажутся действительно важными. Окружающие настроены на плодотворное сотрудничество, деловые предложения, которые вы получаете, заслуживают самого пристального внимания. Вторая половина дня подходит Львам для выходов в свет, посещения театра или концертного зала.

Дева

Этот день позволит Девам не только укрепить позиции, но и опередить давнего опасного соперника. Вы сможете вздохнуть свободнее и, забыв о конкурентной борьбе, заняться своими делами. Но этим влияние позитивных тенденций не ограничивается: в сфере личных отношений оно тоже очень сильно. Это замечательный день для романтических свиданий, и вам не придется прикладывать усилий, чтобы они прошли по вашему сценарию.

Весы

День приносит трудности, складывается ситуация, в которой вам непросто сориентироваться. Возможны конфликты на работе и дома, вы провоцируете их невольно – просто говорите то, что приходит вам в голову, а люди почему-то обижаются. Весам очень трудно иметь дело с впечатлительными и чувствительными особами, они начинают видеть в вас врага.

Скорпион

Этот день лучше предыдущих. Удача приходит к Скорпионам откуда не ждали, перед вами открываются новые горизонты и возможности. Возможным становится исполнение давних желаний, нужно лишь немного потрудиться. Неожиданно вам протянет руку помощи человек, от которого вы не ждали ничего хорошего, и можно не сомневаться в том, что намерения у него самые чистые.

Стрелец

День обещает романтические увлечения, многообещающие встречи, но пока вы не можете быть уверены в том, что ваши мечты сбудутся. Некоторые найдут в себе силы попросить прощения у тех, кого обидели, и не пожалеют об этом. Нежелательно заниматься решением задач, требующих особой аккуратности, точности в подсчетах. Куда лучше заниматься чем-то, что позволяет дать волю фантазии: она практически безгранична.

Козерог

Звезды к вам благосклонны, этот день обещает большие успехи едва ли не в любом деле. Козерогам удается не только сделать запланированное, но и совершенно неожиданно подняться на новую ступень по карьерной лестнице или обзавестись очень полезными помощниками. Этот день отлично подходит для необычного романтического свидания: вы организуете его с большим вкусом и наверняка произведете неизгладимое впечатление на любимого человека.

Водолей

Водолеев ждет еще один удачный день. Благоприятны финансовые перспективы, можно добиться значительного увеличения доходов или сменить работу на более высокооплачиваемую. Появляются люди, готовые поддержать ваши проекты, вложить собственные средства в ваш бизнес. Ваша вера в удачу непоколебима, а оптимизм – заразителен.

Рыбы

Нет ничего плохого в том, чтобы поощрить выброс кокетливой энергии при общении с незнакомцем – даже если один из ваших более сдержанных друзей всем своим видом демонстрирует неодобрение. Чувство юмора Рыб – это, скорее всего, самый эффективный способ заставить чьи-то глаза засиять, поэтому расскажите смешной анекдот и пусть смех согреет вам душу.

Ранее астрологи составили гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря для всех знаков зодиака.

