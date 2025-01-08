Как перестать раздражать коллег

Работа – не только выполнение профессиональных задач, но и владение коммуникативными навыками. Психолог Роман Цветков рассказал, какие привычки раздражают всех и мешают продуктивному рабочему процессу, сообщает Zakon.kz.

Чего же стоит избегать на рабочем месте.

Слишком громкие разговоры

Люди, которые ведут личные телефонные разговоры на повышенных тонах, часто раздражают коллег. Это правило касается всех разговоров по телефону, неважно, о чем идет речь. Будьте внимательны к тем, кто работает рядом с вами.

Помимо разговоров, раздражать могут и другие звуки: щелканье ручками, бормотание, тяжелые вздохи или даже смех.

Решением может стать использование наушников с шумоподавлением или поиск другого рабочего места, даже временно.

Опоздания

Время – ценный ресурс. У сотрудников часто плотный график, и они не хотят тратить его на ожидание того коллеги, который всегда опаздывает на встречи. Опоздание на 10 минут или отсутствие на встрече не только нарушает ее ход, но и показывает другим, что их время не ценится.

Конечно, бывают непредсказуемые задержки, например, пробки, которые не всегда зависят от нас, но они не должны становиться регулярными.

Поедание ароматной пищи и беспорядок в столовой

У каждого свои предпочтения в еде: кто-то предпочитает обедать в ресторане, а кто-то приносит еду с собой. К сожалению, не все имеют такт, чтобы есть в специально отведенном для этого месте. Вместо этого они сидят прямо перед экранами и поглощают вчерашний рыбный суп. Проблема в том, что еда пахнет.

Еще один раздражающий фактор – беспорядок на кухне. Куча немытой посуды в раковине может вывести из себя любого.

Вечное недовольство

Всем нам время от времени хочется как следует выговориться о последних переменах в компании или о профессиональных компетенциях нового замдиректора. Однако со временем такие жалобы начинают раздражать.

Постоянные ворчания нарушают рабочий процесс коллег и портят их настроение, особенно если проблема остается нерешенной.

Главное правило: не становитесь тем, кто постоянно жалуется, – это неконструктивно.

Отсутствие гигиены и ухода за собой

Каждый, как отмечено в публикации издания "АиФ", имеет право на свой стиль и привычки ухода за собой, но отсутствие гигиены и приход на работу в неопрятной одежде – это всегда плохая идея.

Некоторые люди также могут быть аллергиками на определенные ароматы духов или шерсть и чувствовать дискомфорт, когда их потребности не учитываются.

Также неприятно, когда кто-то приходит на работу с сильной простудой и постоянно чихает. Эти вопросы могут быть деликатными, поэтому лучше поднимать их вежливо и с уважением, ведь не все осознают, что их мощные духи могут беспокоить других.

Отсутствие навыков цифровой коммуникации

Совещания в интернете и деловая переписка стали неотъемлемой частью гибридного офиса и требуют особого подхода к общению.

В онлайн-формате нам нужно быть более терпеливыми, а ораторам – более четкими и прямыми. Шутки, сарказм и пустая болтовня остаются за кадром, что помогает сосредоточиться на сути обсуждаемого вопроса.

Но даже в виртуальной встрече есть привычки, которые раздражают больше всего: вторжение членов семьи (включая домашних животных), работа над другими задачами во время собрания, например, ответы на письма, несоответствующее поведение (например, лежание на кровати в пижаме) или не налаженная техника.

Технические проблемы тоже случаются, но если коллега постоянно сталкивается с одинаковыми проблемами, это будет раздражать всю команду.

Что касается электронной почты, то многие согласятся, что некоторые сотрудники не понимают элементарных правил переписки. Ответы на массовые письма и излишняя активность в рассылках могут вывести из себя любого. Письмо без продуманной темы, с плохой грамматикой и структурой вполне обоснованно вызывает недовольство.

Ранее стало известно о новом исследовании ученых из университета Восточной Англии, в котором говорится о том, что недостаток сна ухудшает способность мозга контролировать плохие воспоминания.

