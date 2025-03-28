#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.42
542.08
6
Советы

Астролог Глоба пообещала трем знакам зодиака неожиданное счастье в конце марта

Астролог, фото, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 04:59 Фото: Instagram/tamaragloba
Российский астролог Тамара Глоба составила гороскоп на конец марта 2025 года. Она назвала знаки зодиака, которым больше всего повезет в этот период, сообщает Zakon.kz.

Тамара Глоба выделила трех счастливчиков – Рак, Дева, Рыбы.

Рак

Раки в конце марта 2025 года столкнутся с испытаниями, из которых выйдут победителями. В делах возможны сложные ситуации, но проявление терпения и предусмотрительности помогут разобраться на перспективу.

Некоторые события станут для них сигналом о завершении определенного жизненного этапа и начале нового. Судьба может вынудить представителей знака пересмотреть приоритеты, изменить курс и адаптироваться к новым условиям.

Дева

Для Дев этот период будет связан с гармонией и глубокой эмоциональной связью. Одиноким представителям знака астролог рекомендует быть внимательными к своему окружению, так как именно сейчас в их жизни может появиться человек, который сыграет важную роль.

Однако внутреннее состояние Дев может быть нестабильным: недостаток энергии способен привести к тревожности и неуверенности. В такие моменты важно найти опору в близких людях, а также довериться интуиции, которая подскажет верное направление.

Рыбы

Рыбам предстоит взять на себя ответственность за свои решения, особенно в сфере личных отношений. Важно не бояться проявлять инициативу и занимать активную позицию.

Конец этого месяца символизирует для Рыб поиск новых горизонтов, стремление к переменам и осознание истинных ценностей. Важно прислушиваться к знакам судьбы и мудрым советам людей, обладающих большим жизненным опытом.

Ранее выяснилось, какие знаки зодиака лучше всего дружат друг с другом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые выяснили, что перфекционисты испытывают чувство стыда за отдых
Советы
00:44, 29 марта 2025
Ученые выяснили, что перфекционисты испытывают чувство стыда за отдых
Какие знаки зодиака лучше всего дружат друг с другом
Советы
17:29, 28 марта 2025
Какие знаки зодиака лучше всего дружат друг с другом
Казахстанцам напомнили, как быстро получить документ о недвижимости
Советы
16:44, 28 марта 2025
Казахстанцам напомнили, как быстро получить документ о недвижимости
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: