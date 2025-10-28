#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Советы

Психологи выяснили, у кого похмелье бывает особенно тяжелым

последствие алкогольного опьянения , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 19:00 Фото: freepik
Утро после застолья может быть не только туманным, но и тревожным. Особенно для тех, кто тянется к бокалу не ради веселья, а чтобы снять стресс, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли психологи из Технологического университета Мельбурна – Ребекка Ротман и доктор Блэр Эйткен. В исследовании, о котором пишет Daily Mail, они отмечают, что похмелье переносится значительно тяжелее, если сопровождается тревогой, чувством вины или внутренним страхом. Эти эмоции часто накрывают на следующий день, и особенно остро их переживают те, кто использует алкоголь как способ эмоциональной разгрузки.

Ученые добавляют: утреннее раскаяние после бурной вечеринки способно усилить недомогание. Когда человек в состоянии опьянения ведет себя не так, как привык, а потом осознает это – психика буквально "добивает" организм.

"Люди, которым сложно распознавать и управлять своими эмоциями, испытывают более тяжелые последствия после употребления алкоголя", – объясняет Ротман.

При этом, отмечают специалисты, ни сильное похмелье, ни тревожность редко становятся поводом отказаться от алкоголя. Ведь в момент опьянения приходит краткое чувство облегчения, и многие предпочитают забыть, какой ценой оно дается утром.

Ранее мы сообщали, что популярные способы лечения простуды оказались мифом.

Асель Аукешева
