Популярные способы лечения простуды оказались мифом

Многие привычные методы борьбы с простудой не имеют научного обоснования и могут даже навредить, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью изданию Infosalus рассказала эндокринолог Гваделупе Блай.

По словам врача, один из самых популярных "домашних" способов – использование лука, такой способ не подтвержден исследованиями. Ни облегчения симптомов, ни противовирусного эффекта он не дает. Более того, его запах может раздражать глаза и дыхательные пути.

Скептически Блай оценила и прием витамина C для профилактики простуды. Как отметила специалист, его эффективность в этом вопросе не доказана.

Чеснок, несмотря на наличие умеренных антибактериальных свойств, тоже не способен ни вылечить, ни предотвратить простуду. При этом он может раздражать слизистую желудка, предупредила врач.

Не рекомендовала медик и вдыхание горячего пара. По ее словам, это может временно облегчить заложенность носа, но вирусы он не уничтожает. Более того, есть риск ожогов дыхательных путей.

Также не стоит полагаться на эхинацею и другие травы. Большинство исследований не подтверждают их эффективность при простуде. Леденцы с цинком, по словам Блай, могут немного сократить продолжительность болезни, но только если начать прием в первые сутки. Однако у них есть и побочные эффекты, от тошноты до токсичности при передозировке.

Среди действительно действенных мер врач назвала:

теплое питье;

употребление меда;

полоскание горла;

промывание носа соленой водой.

Кроме того, полезно использовать увлажнитель воздуха в помещении и обеспечивать организму отдых.

