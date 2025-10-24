#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Какие факторы усиливают похмелье

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 22:09 Фото: pixabay
Психологи Технологического университета в Мельбурне (Австралия) Ребекка Ротман и доктор Блэр Эйткен выяснили, что похмелье тяжелее у тех, кто пьет алкоголь для снятия стресса, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Daily Mail, похмелье переносится тяжелее, если сопровождается тревогой и страхом. По их словам, подобные эмоции нередко возникают на следующий день после застолья. Более выражены они у тех, кто пьет алкоголь для снятия стресса и эмоциональной разгрузки.

Как уточняется, усиливающим похмелье фактором психологи назвали раскаяние после вечеринки. Это происходит, когда человек в состоянии алкогольного опьянения совершает поступки, которые не соответствуют его характеру и убеждениям.

"Люди, у которых возникают трудности с распознаванием и управлением своими эмоциями, сталкиваются с более серьезными последствиями при употреблении алкоголя", – заявила Ротман.

Она также отметила, что тяжелое похмелье и сильная тревожность в большинстве случаев не останавливают от употребления алкоголя. По ее мнению, это связано с тем, что люди ощущают облегчение в момент опьянения, а возникающий после этого дискомфорт считают незначительным неудобством.

Ранее эксперты рассказали, чем может быть опасен грим на Хэллоуин.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
