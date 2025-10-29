Крупнейшее суперлуние года 5 ноября: как повлияет на людей и чего лучше не делать

5 ноября 2025 года земляне смогут наблюдать "охотничью Луну" и крупнейшее суперлуние года: она будет особенно яркой, сообщает Zakon.kz.

Суперлуние – это астрономическое явление, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли на ее эллиптической орбите. 5 ноября Луна максимально приблизится к Земле, находясь на расстоянии всего 356 832 километров, и станет особенно крупной.

Луну в этот день также называют " охотничьей ". Название связано с благоприятным периодом для охоты, когда поля после сбора урожая облегчали выслеживание животных перед зимой. А в других источниках это суперлуние носит название " бобровая " – связано с периодом активной подготовки бобров к зиме.

Это событие интересно с точки зрения не только астрономии, но и астрологии. Суперлуние может повлиять на жизнь людей. Поэтому что можно и нельзя делать в этот день, рассказала астролог Элиана Астратова.

"Его влияние может быть ощутимым на разных уровнях. Например, суперлуние может усиливать эмоции и чувства, делая людей более восприимчивыми и чувствительными. Это может привести к повышенной раздражительности, тревожности или, наоборот, к приливу творческой энергии и вдохновения. Также Суперлуние может оказывать влияние на сон, вызывая бессонницу или беспокойные сновидения", – пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Каждое суперлуние, по словам Астратовой, уникально по своей яркости и размеру в зависимости от конкретного расстояния между Луной и Землей в этот момент.

"В это время стоит заниматься творчеством. Используйте энергию суперлуния для реализации своих идей и проектов. Можно медитировать и заниматься самоанализом – это поможет вам лучше понять свои чувства и эмоции. Также проводить время с близкими, ведь суперлуние – хорошее время для укрепления отношений. А еще нужно загадывать желания, так как считается, что в этот период они имеют особую силу", – посоветовала астролог.

Не стоит в этот период принимать важные решения, так как эмоциональная нестабильность может повлиять на выбор.

"Нельзя вступать в конфликты. Лучше избегайте споров и ссор, чтобы не усугубить ситуацию. Старайтесь не перенапрягаться, дайте себе время отдохнуть и расслабиться. В этот день важно прислушиваться к своим чувствам и потребностям, чтобы пережить это время гармонично и с пользой для себя", – заключила Астратова.

Наблюдать суперлуние лучше всего вечером 5 ноября после ее восхода.

7 октября 2025 года Луна тоже подошла к Земле на расстояние менее 360 тысяч километров, из-за чего казалась примерно на 30% ярче и на 14% крупнее обычного. Астанчане делились завораживающими кадрами события.