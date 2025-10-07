#АЭС в Казахстане
Общество

Небо над Астаной озарило суперлуние: жители поделились завораживающими кадрами

Луна, суперлуние, Астана, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 22:01 Фото: pixabay
Жители Астаны вечером 7 октября наблюдали необычайно яркое суперлуние и делились фотографиями редкого астрономического явления в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Над столицей Луна выглядит особенно крупной и сияющей.

Луна подошла к Земле на минимальное расстояние – менее 360 тысяч километров, из-за чего казалась примерно на 30% ярче и на 14% крупнее обычного.

Ранее мы писали, что 8 октября спутник начнет удаляться, а к 23 октября расстояние до Земли увеличится до 406 тысяч километров. Кроме того, в середине месяца ожидаются еще два редких явления: 13 октября Луна пройдет рядом с Юпитером, а утром 19 октября окажется рядом с Венерой.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
