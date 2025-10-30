Как не угодить в ловушку финансовых пирамид

Правоохранительные органы призывают казахстанцев проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz рекомендует, чтобы не стать жертвой аферистов, важно знать основные признаки финансовых пирамид, которые чаще всего можно распознать по следующим сигналам:

от участников требуют внести первоначальный взнос;

обещают чрезмерно высокую доходность, значительно превышающую рыночную;

активно используют агрессивную рекламу, особенно в социальных сетях;

предлагают бонусы за привлечение новых участников;

отсутствует прозрачная информация о деятельности, руководстве и финансовом положении компании;

у организации нет лицензии на привлечение вкладов населения или разрешения агентства по регулированию и развитию финансового рынка на работу с ценными бумагами.

"Несмотря на различные названия и маскировку под инвестиционные или благотворительные проекты, принцип работы финансовых пирамид всегда одинаков – выплаты одним участникам осуществляются за счет привлечения средств других. Первые вкладчики действительно могут получить обещанную прибыль, но она формируется исключительно из денег новых участников", – пишет издание.

Современные организаторы подобных схем активно используют IT-технологии, психологические методы воздействия, социальные сети и мессенджеры, создавая иллюзию надежности и легальности. В отличие от сетевого маркетинга, где доход строится на продаже реального товара или услуги, финансовая пирамида существует только за счет денежных вложений новых людей.

"В последнее время мошенники нередко маскируют пирамиды под букмекерские конторы или инвестиционные платформы. Они могут предлагать клиентам "гарантированные выигрыши" без лицензии, рассылая поддельные чеки через мессенджеры. Другие представляют свои схемы как "инвестиции" в онлайн-проекты с высокой доходностью, однако, собрав крупные суммы, организаторы исчезают, а проект прекращает существование", – говорится в информации.

Создание и участие в финансовых пирамидах является уголовно наказуемым деянием. Согласно ст. 217 Уголовного кодекса РК, за подобные действия предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Почему казахстанцы продолжают верить в "легкие деньги", и как финансовая грамотность связана с уровнем правовой культуры общества, Zakon.kz рассказал финансовый консультант и инвестор Азамат Успанов.