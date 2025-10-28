Как правовая культура помогает избежать финансовых ловушек

Почему казахстанцы продолжают верить в "легкие деньги", и как финансовая грамотность связана с уровнем правовой культуры общества, Zakon.kz рассказал финансовый консультант и инвестор Азамат Успанов.

Сейчас часто встречаются схемы, когда люди по незнанию отправляют коды и дают полный доступ к своим персональным данным мошенникам. После этого злоумышленники могут оформлять кредиты или переписывать имущество на себя.

"Я сам чуть не попался на такую схему, когда чуть не отдал данные от своей карты, но вовремя понял и остановился. Важно соблюдать цифровую гигиену: личные данные должны быть под защитой. Если человек будет их беречь, он не попадется на такие схемы. Также необходимы финансовая гигиена и финансовая грамотность". Азамат Успанов

Кто на самом деле "сливает" наши персональные данные

В ленте соцсетей каждый день появляются жалобы: "почему не защищают наши персональные данные?", "оформили кредит на мое имя!", "компания обманула, деньги не вернули!".

"На самом деле данные не крадут – их собирают. Мы сами передаем личную информацию десяткам сервисов, не задумываясь, что происходит дальше. Хотите проверить? Откройте список сохраненных паролей в браузере и удалите сайты, которыми не пользуетесь. Проверьте входы под учетной записью на телефоне: часто там десятки приложений, имеющих доступ к вашим контактам и фото. Наши данные не "утекают", их легально собирают с нашего разрешения. И именно это – главная зона риска". Азамат Успанов

Закон о персональных данных и культуре ответственности

Закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" прямо требует, чтобы любая компания получала согласие гражданина на сбор и обработку его данных, объясняла цель их использования и обеспечивала их безопасность. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Но, по словам Успанова, закон сам по себе не спасет, если человек бездумно нажимает "согласен" под каждой анкетой.

"Мы не читаем, что подписываем. А ведь это юридический акт. Когда вы ставите галочку "я согласен", вы даете разрешение распоряжаться своими персональными данными. Это и есть вопрос правовой культуры". Азамат Успанов

Финансовая культура как часть правовой

Высокий уровень правосознания включает не только знание законов, но и понимание личной ответственности перед обществом.

"Финансовая безграмотность и правовой нигилизм идут рука об руку. Когда человек не уважает правила, будь то законы или финансовые принципы, он рискует собой и другими. Если гражданин не умеет защищать свои финансы и персональные данные, он не умеет защищать свои права. Финансовая культура – часть культуры законности. И пока в обществе не вырастет осознание личной ответственности, мы будем терять не только деньги, но и доверие". Азамат Успанов

Он считает, что даже у образованных и грамотных людей срабатывает эффект жадности и страх упущенной выгоды. Сейчас мошенники используют искусственный интеллект для создания фейковых видео с известными людьми, что особенно влияет на старшее поколение. Важно включать критическое мышление и использовать возможности банковской защиты, например, двухфакторную верификацию.

"Чтобы отличить реальную инвестиционную компанию от пирамиды, в первую очередь, нужно проверить, где зарегистрирована компания – в Казахстане, России, Америке или офшорных зонах. Далее необходимо проверить наличие лицензии, выданной регулятором соответствующей страны. В Казахстане это АРРФР, в Англии – FCA, в Америке – SEC. Также важно понимать разницу между брокером и инвестиционной компанией: брокер – это посредник, а инвестиционная компания управляет средствами". Азамат Успанов

Можно ли вернуть деньги из пирамиды?

"Если речь о казахстанской пирамиде, нужно как можно быстрее подать заявление, чтобы быть в числе первых в очереди на возврат средств. Если же деньги ушли в международную мошенническую компанию, вернуть их практически невозможно. Часто после потери денег жертве звонят лжеюристы, обещая вернуть средства за процент. Это, как правило, те же мошенники, и человек теряет еще больше. Банки сейчас предупреждают клиентов о подозрительных переводах и предлагают функции доверенного лица, чтобы защитить пожилых родственников". Азамат Успанов

Что такое акции

В финансовом смысле акция – это ценная бумага, которая подтверждает право купившего ее на долю в компании.



"Даже профессиональные аналитики в долгосроке не могут обогнать широкий фондовый рынок. Обычному человеку сложно анализировать международные компании лучше, чем специалисты на Уолл-стрит. Фондовый рынок – это не место для заработка, а инструмент для сохранения и приумножения части заработанных средств". Азамат Успанов

Все начинается с постановки целей, планирования и дисциплины для следования своему плану. Нужно оцифровывать доходы и расходы, чтобы понимать, куда уходят деньги и какие статьи расходов можно оптимизировать. Прежде чем инвестировать, необходимо создать финансовую подушку безопасности.

"Сейчас много информации можно найти в бесплатном доступе, главное – структурировать знания и применять их на практике. Как и в спорте, результат приходит только при регулярных действиях. Основные деньги нужно зарабатывать в активной деятельности, работаете ли вы в найме или занимаетесь предпринимательской деятельностью, а фондовый рынок использовать для сохранения и приумножения ваших средств". Азамат Успанов

Безопасные переводы и финансовая гигиена

Азамат Успанов подчеркивает, что важно не только распознавать пирамиды, но и понимать, как именно передаются деньги.

"Самые надежные переводы – это SWIFT. Все легальные инвестиционные компании и зарубежные брокеры работают только через этот механизм. Этот перевод можно отследить, отменить или заблокировать при подозрении на мошенничество. Если же человек переводит деньги с карты на карту, никакой защиты нет – банк не вмешивается, ведь вы сделали это добровольно. Это ключевой момент: безопасность начинается с того, чтобы не передавать личные данные и не отправлять средства на личные счета". Азамат Успанов

Он советует казахстанцам развивать цифровую и финансовую гигиену: не пересылать коды из SMS, не вводить данные карты на незнакомых сайтах и не доверять людям, которые обещают вернуть потерянные деньги за "комиссию".