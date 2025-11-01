Астрологи предупредили: суббота принесет важные перемены
Овен (21 марта – 19 апреля)
День активный и эмоциональный. Возможны внезапные споры или решения, которые изменят планы. Лучше не действовать сгоряча.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Суббота потребует терпения. Кто-то может попытаться вывести вас из равновесия – не поддавайтесь. Вечером появится ясность в личном вопросе.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Информация, полученная сегодня, может многое прояснить. Не верьте слухам, проверяйте факты. Вечером вас ждет приятная встреча.
Рак (21 июня – 22 июля)
День подойдет для спокойных дел. Лучше не вмешиваться в чужие конфликты – они быстро затухнут сами. Вечером ждите новости, которая заставит задуматься.
Лев (23 июля – 22 августа)
Суббота принесет вдохновение и силы. Хорошее время, чтобы навести порядок в мыслях и в доме. Кто-то из близких может нуждаться в вашем совете.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Вы можете почувствовать усталость или раздражение. Не перегружайте себя делами – суббота создана для восстановления равновесия.
Весы (23 сентября – 22 октября)
День пройдет неспешно, но может преподнести сюрприз. Возможен разговор, который изменит ваше отношение к человеку или делу.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Энергия дня нестабильна – держите эмоции под контролем. Любое давление со стороны лучше игнорировать. Вечером придет ощущение облегчения.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Вы можете получить неожиданное предложение. Не отказывайтесь сразу – оно может оказаться полезным. Вечером – встреча, способная изменить настроение.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Суббота даст шанс закрыть старый вопрос. Главное – не бояться действовать. Вечером лучше отдохнуть и не перегружать себя мыслями.
Водолей (20 января – 18 февраля)
День будет насыщенным, но не стоит брать на себя все сразу. Вечером возможен разговор, который поможет разобраться в чувствах.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Интуиция сегодня особенно остра. Прислушайтесь к внутреннему голосу – он подскажет верное направление. Вечером ждите теплого общения.
