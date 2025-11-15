Суббота принесет перемены: астрологи предупреждают о непростом дне
Овен (21 марта – 19 апреля)
Суббота начнется активно, но может принести неожиданное препятствие. Не спорьте с обстоятельствами – ищите обходной путь.
Телец (20 апреля – 20 мая)
День потребует терпения. Возможны бытовые задержки или чьи-то просьбы, сбивающие планы. Под вечер ситуация стабильнее.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Перемены коснутся рабочей или личной информации. Не воспринимайте все буквально – часть новостей окажется преувеличением.
Рак (21 июня – 22 июля)
Эмоциональный фон колеблется. Лучше избегать разговоров, где от вас ждут однозначного ответа – сегодня это непросто.
Лев (23 июля – 22 августа)
День покажет, где вы тратите силы зря. Суббота подходит для расстановки приоритетов и отказа от лишнего.
Дева (23 августа – 22 сентября)
План дня может нарушиться из-за внешних факторов. Постарайтесь не реагировать резко – ситуация скоро выровняется.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Вы можете почувствовать внутреннюю нестабильность. Не принимайте важных решений – отложите разговоры до завтра.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Суббота заставит взглянуть на проблему под новым углом. Если осознать главное, напряжение быстро уйдет.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
День активный, но хаотичный. Не перегружайте себя делами – одно важное действие принесет больше, чем десять мелких.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Звезды советуют сократить общение. Некоторые люди могут отвлекать или давить. Вечер лучше провести спокойно.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Планы могут измениться в последний момент. Не сопротивляйтесь – новая траектория окажется полезной.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Суббота принесет тонкие знаки. Интуиция подскажет, куда двигаться, если вы не будете торопить события.
