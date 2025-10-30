Начало ноября принесет богатство трем знакам зодиака

В первые дни ноября Юпитер, Сатурн и Плутон выстроятся в редкое астрологическое сочетание, обещающее финансовую удачу и рост доходов, сообщает Zakon.kz.

Под особым покровительством звезд окажутся Скорпионы, Стрельцы и Козероги – именно им Вселенная готовит денежный прорыв, пишет Клопс.Ru.

Скорпион

Влияние Плутона и Марса подарит Скорпионам смелость и проницательность. Вас посетит идея, способная не только улучшить материальное положение, но и стать основой для долгосрочного успеха. Главное – избегать сомнительных схем и необдуманных кредитов: звезды на стороне тех, кто действует честно и решительно.

Стрелец

Юпитер, планета удачи, откроет перед вами новые источники дохода. Возможно, повезет в лотерее, бизнесе или творческих начинаниях. Это время, когда любое ваше увлечение может начать приносить прибыль. Не тратьте все сразу – накопленные средства скоро пригодятся для важного шага вперед.

Козерог

Сатурн усилит ваше трудолюбие и целеустремленность. Руководство заметит ваши усилия, а коллеги поддержат новые идеи. Начало ноября принесет Козерогам карьерный рост, повышение зарплаты и шанс запустить источник пассивного дохода. Ваши старания наконец начнут приносить ощутимые результаты.

