Советы

Как понять, что вы не ленивы, а просто выгорели

усталость, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 10:28 Фото: freepik
Когда ничего не хочется, легко обвинить себя в лени. Кажется, что нужно просто "взять себя в руки" – но иногда причина глубже, сообщает Zakon.kz.

Психологи отмечают: под видом лени часто скрывается выгорание – состояние, при котором психика защищается от перегрузки, заставляя нас остановиться.

Выгорание начинается незаметно. Сначала человек просто устает, потом теряет интерес к тому, что раньше вдохновляло. Появляется раздражительность, апатия, ощущение, что любые усилия бесполезны. При этом чувство вины остается: "Я ничего не делаю, значит, со мной что-то не так".

Как объясняют специалисты, разница между ленью и выгоранием – в источнике.

Лень – это временная нехватка мотивации, когда человек выбирает отдых вместо действия. После паузы желание вернуться к делам обычно возвращается.

Выгорание – это эмоциональное истощение. Даже после отдыха нет сил, а мысли о работе вызывают отторжение.

Симптомы выгорания можно распознать: постоянная усталость, раздражительность без причины, снижение концентрации, ощущение пустоты. При этом человек может продолжать работать, но делает это механически, без внутреннего отклика.

Психологи советуют не бороться с собой, а сначала восстановиться. Сон, тишина, физическая активность, смена обстановки – простые вещи, которые помогают вернуть энергию. Но главное – пересмотреть темп жизни и ожидания от себя. Иногда продуктивность – не в количестве дел, а в способности остановиться вовремя.

Лень проходит, если появляется вдохновение. Выгорание – если появляется смысл.

Ранее мы писали о том, почему мы теряем концентрацию и как вернуть внимание.

Айсулу Омарова
