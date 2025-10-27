Почему мы теряем концентрацию и как вернуть внимание

Современный человек живет в эпоху рассеянности. Телефон вибрирует, вкладки мигают, уведомления всплывают – внимание постоянно дробится. Как с этим бороться – читайте на Zakon.kz.

Как отмечают психологи, современный человек переключается между задачами в среднем каждые 40 секунд. При этом мозгу нужно не меньше 20 минут, чтобы снова полностью сосредоточиться.

Из-за постоянного потока стимулов внимание стало хрупким ресурсом. Мы читаем, но не запоминаем; слушаем, но не слышим; делаем, но не чувствуем результата. Постепенно появляется ощущение внутреннего шума – когда вроде бы все под контролем, но ни одно дело не продвигается.

Причина не только в технологиях. Специалисты отмечают, что внимание напрямую связано с уровнем стресса. Чем выше тревожность, тем труднее удерживать фокус. Мозг как будто ищет опасность, проверяя новости, сообщения, обновления – лишь бы не оставаться наедине с собой.

Вернуть концентрацию можно, если перестать требовать от себя идеальной продуктивности. Важно не время, а качество присутствия.

Ограничьте фоновый шум. Уберите уведомления, оставьте только важное.

Делайте одно дело за раз. Многозадачность снижает эффективность, даже если кажется, что вы успеваете больше.

Давайте себе паузы. Короткий отдых восстанавливает внимание лучше, чем длинная работа без перерыва.

Возвращайтесь к телу. Замечайте дыхание, позу, ощущения – это помогает вернуть внимание в момент.

Как отмечают нейропсихологи, внимание – это не врожденное качество, а тренируемая способность. Каждый раз, когда вы осознанно возвращаете себя к делу, вы укрепляете эту "мышцу".

Ранее мы писали о том, как научиться получать удовольствие от рутины.