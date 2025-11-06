Астрологи перечислили знаки зодиака, которым противопоказан брак по расчету

Как считают астрологи, семья, основанная на расчете, может оказаться очень крепкой и счастливой, но определенно есть люди, которым этот путь не подходит, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail назвали три знака, которые чаще всего входят в число тех, кому точно стоит заключать браки исключительно по любви.

Рак

Сама идея брака по расчету кажется Раку немного кощунственной: как это можно – взять и отказаться от главного в жизни? Да еще и ради каких-то там денег! Романтичному и даже сентиментальному Раку скромная жизнь пусть даже и в дырявом шалаше, но непременно с милым (милой) кажется где-то даже привлекательной: зато точно известно, что это по любви.

Дева

Дева давным-давно все рассчитала и точно поняла: никакие финансовые выгоды не смогут перевесить тот дискомфорт, с которым ей придется мириться, заведись в постоянном доступе посторонний человек. Люди, рожденные под знаком Девы, обладают сразу двумя счастливыми особенностями: способностью добиваться поставленных и абсолютным отсутствием страха перед одиночеством.

Овен

Сам про себя Овен, конечно, может думать, что он великий манипулятор и способен на самый холодный и точный расчет, но давайте взглянем правде в глаза: что бы он там ни рассчитывал, все тщательный схемы идут по известному адресу. А так как для успешного брака по расчету нужно уметь не только хорошо считать, но и уметь управляться со своими чувствами и эмоциями, у Овна, увы, шансов практически нет.

