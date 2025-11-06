#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Советы

Астрологи перечислили знаки зодиака, которым противопоказан брак по расчету

Обмен кольцами, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 08:23 Фото: pexels
Как считают астрологи, семья, основанная на расчете, может оказаться очень крепкой и счастливой, но определенно есть люди, которым этот путь не подходит, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail назвали три знака, которые чаще всего входят в число тех, кому точно стоит заключать браки исключительно по любви.

Рак

Сама идея брака по расчету кажется Раку немного кощунственной: как это можно – взять и отказаться от главного в жизни? Да еще и ради каких-то там денег! Романтичному и даже сентиментальному Раку скромная жизнь пусть даже и в дырявом шалаше, но непременно с милым (милой) кажется где-то даже привлекательной: зато точно известно, что это по любви.

Дева

Дева давным-давно все рассчитала и точно поняла: никакие финансовые выгоды не смогут перевесить тот дискомфорт, с которым ей придется мириться, заведись в постоянном доступе посторонний человек. Люди, рожденные под знаком Девы, обладают сразу двумя счастливыми особенностями: способностью добиваться поставленных и абсолютным отсутствием страха перед одиночеством.

Овен

Сам про себя Овен, конечно, может думать, что он великий манипулятор и способен на самый холодный и точный расчет, но давайте взглянем правде в глаза: что бы он там ни рассчитывал, все тщательный схемы идут по известному адресу. А так как для успешного брака по расчету нужно уметь не только хорошо считать, но и уметь управляться со своими чувствами и эмоциями, у Овна, увы, шансов практически нет.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые раскроют свой потенциал зимой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи перечислили знаки зодиака, среди которых больше всего долгожителей
08:28, 06 мая 2025
Астрологи перечислили знаки зодиака, среди которых больше всего долгожителей
Названы знаки зодиака, которые чаще других вступают в брак по расчету
06:40, 25 августа 2024
Названы знаки зодиака, которые чаще других вступают в брак по расчету
Астрологи назвали три знака, которые не имеют качеств хорошего семьянина
08:54, 09 февраля 2025
Астрологи назвали три знака, которые не имеют качеств хорошего семьянина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: