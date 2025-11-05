#Народный юрист
Советы

Врач объяснил, почему менструации становятся невыносимо болезненными

женщины, боль, гинеколог, менструация, месячные , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 18:32 Фото: pixabay
Сильные боли во время менструации могут указывать на наличие серьезных нарушений в организме, предупредил российский гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук и основатель образовательного проекта "Докмед Pro" Дмитрий Гусев, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что болезненные менструации, или дисменорея, бывают двух видов – первичная и вторичная. Первичная форма не связана с заболеваниями органов малого таза и чаще всего возникает из-за повышенного уровня простагландинов. Эти вещества вызывают чрезмерные сокращения матки, что и приводит к боли.

Вторичная дисменорея, отметил врач, обусловлена патологическими процессами.

"Наиболее распространенная причина болей во время менструации – эндометриоз. В таких случаях боль со временем усиливается и нередко сопровождается обильными кровянистыми выделениями", – пояснил Гусев.

Кроме того, неприятные ощущения могут быть связаны с нарушениями строения матки, воспалительными заболеваниями или инфекциями, передающимися половым путем.

Гусев подчеркнул, что при выраженных болях следует обращаться к врачу. Поводом для консультации, по его словам, является боль выше пяти баллов по десятибалльной шкале, не снимаемая обезболивающими, а также случаи, когда дискомфорт усиливается с течением времени или сопровождается нарушениями менструального цикла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эндокринолог предупредила о продуктах, разрушающих кости.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
