Гороскоп на субботу: день, когда прошлое напомнит о себе
Овен (21 марта – 19 апреля)
День может вызвать ностальгию или сожаление о несбывшемся. Не спешите возвращаться туда, где уже все сказано. Новые идеи придут ближе к вечеру.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Появится человек или мысль из прошлого, которая заставит задуматься. Не рубите с плеча – есть шанс закрыть старый вопрос спокойно.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Суббота напомнит, как важно выбирать слова. Возможен разговор с тем, с кем вы давно не общались. Проявите такт – это откроет дорогу к перемирию.
Рак (21 июня – 22 июля)
Эмоции возьмут верх, особенно при воспоминаниях о старых обидах. Лучше простить и отпустить – облегчение придет сразу.
Лев (23 июля – 22 августа)
Может вернуться ощущение незавершенности. Используйте этот день, чтобы окончательно расставить точки. Вечером ждите вдохновения.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Вы склонны анализировать то, что уже было. Но звезды советуют смотреть вперед – новое начинается именно сейчас.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Прошлое может проявиться в виде случайной встречи или сообщения. Примите это спокойно – не все требует ответа.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Интуиция подскажет, что не все завершено. Если чувствуете необходимость что-то сказать – сделайте это, но без упреков.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Может появиться желание все исправить. Главное – не действовать из чувства вины. Вечером ситуация прояснится сама.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Суббота поможет увидеть старые события под новым углом. Это хороший день для личных выводов, а не для разговоров.
Водолей (20 января – 18 февраля)
День принесет ощущение дежавю. Возможно, судьба даст вам второй шанс – используйте его, если внутренне готовы.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Чувства обострятся. Воспоминания могут всколыхнуть душу, но именно это поможет отпустить ненужное. Вечер будет тихим и теплым.
