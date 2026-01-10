День спешки, решений и острых слов: гороскоп на субботу

10 января пройдет в ускоренном ритме: звезды будут подталкивать к быстрым решениям и резким словам. Одним знакам он принесет результат, другим – напомнит о необходимости притормозить и быть осторожнее в общении, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Овна. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Овна не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой, – такой шанс Овну выпадет только ближе к вечеру.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Ничто сегодня не будет получаться у Тельца лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Тельца. Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Тельца если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В их суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Близнецов будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Рак (21 июня – 22 июля)

Лучше всего сегодня Раку взяться за давно назревшие дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили. Звезды гороскопа сегодня склоняют Рака действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Льву не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Дева сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ей выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня для Весов актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Весы в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня жизнь будет ждать от Скорпиона решительности и четкости, а вот сам Скорпион этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Скорпиона. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Стрельцу сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерогу не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Козерогу и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня у Водолея есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Водолея нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного. А главное – смелее привлекайте к своим планам окружающих, сегодня, благодаря вашей коммуникабельности, они готовы будут оказать вам всяческую поддержку.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Если сегодня с самого утра из ушей Рыб начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Рыб в этот день будет так высока, что они смогут если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Рыб во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

