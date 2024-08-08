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Каким знакам зодиака можно не бояться влияния ретроградного Меркурия

Каким знакам зодиака не страшен ретроградный Меркурий, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:37 Фото: pexels
Ретроградный Меркурий – период, когда Меркурий, кажется, движется в обратном направлении, связывается с разнообразными проблемами, касающимися коммуникации, технологий и информационного обмена. Но некоторым знакам не стоит бояться этого периода, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время как раз этот период, он начался 5 августа и завершится 28 августа.

Когда Меркурий становится ретроградным, часто возникают трудности в общении, недопонимание с близкими и даже технические сбои. В это время астрологи советуют быть особенно осторожными, избегать подписания важных документов и отложить принятие значимых решений. Но есть знаки зодиака, представители которых не подвержены влиянию ретроградного Меркурия. Их способности и природные качества помогают оставаться спокойными и уверенными в этом периоде, пишет Rsute.ru.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы обладают спокойствием, рассудительностью и терпением, что делает их почти неуязвимыми к неприятным последствиям ретроградного Меркурия. Способность сохранять внутреннюю гармонию и не поддаваться меланхолии позволяет успешно пережить это время без лишних нервов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы находятся под покровительством Меркурия, и это работает в их пользу. Аналитический склад ума позволяет им быстро находить решения в сложных ситуациях и держать эмоции под контролем. Даже в сложные дни они уверенно справляются с возникающими трудностями.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Интуиция Скорпионов позволяет им замечать подсказки судьбы и оставаться в гармонии с окружающими. Благодаря способности адаптироваться к изменениям и избегать конфликтов, ретроградный Меркурий не представляет для них особой угрозы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Практичность и спокойствие Козерогов позволяют им уверенно идти вперед, даже когда другие сталкиваются с трудностями. Их трудолюбие и умение стоять на ногах помогают избежать лишних переживаний и успешно справляться с вызовами ретроградного Меркурия.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи всегда полагаются на свои силы и умеют трезво оценивать ситуацию. Они быстро адаптируются к переменам и избегают необдуманных поступков. Несмотря на возможный стресс, они сохраняют самообладание и не позволяют бытовым неурядицам вывести их из равновесия.

Отметим, что сегодня, 8 августа – мистическая дата. Как следует его правильно провести, чтобы положительно изменить будущее, читайте здесь.

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