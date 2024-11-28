Пять знаков зодиака, которым ретроградный Меркурий подкинет проблем

Ретроградный Меркурий начал свое обратное движение 26 ноября и продлится до 15 декабря 2024 года. Некоторым знакам зодиака этот период принесет серьезные испытания, придется проявить особую осторожность и терпение, сообщает Zakon.kz.

Телец

Представители этого знака столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. Возможны неудачные покупки и проблемы с бюджетом. Придется срочно искать дополнительные источники дохода и учиться экономить.

Рак

Их ждут серьезные испытания в личной жизни. Высок риск крупных конфликтов с партнером из-за необдуманных слов и поступков. Также возможны недопонимания с близкими родственниками и друзьями.

Скорпион

На работе Скорпионов ждет серьезное фиаско. Возможен срыв важных проектов или ошибки, которые приведут к финансовым потерям. Чтобы сохранить рабочее место, придется идти на компромиссы.

Близнецы

Близнецов, находящихся под прямым управлением Меркурия, ждут серьезные коммуникативные проблемы. Возможны трудности в работе с документами и информацией. Рекомендуется тщательно проверять всю поступающую информацию.

Дева

Девы столкнутся со сбоями в привычных рутинных делах и возможными проблемами со здоровьем. Организационные вопросы будут решаться с большим трудом.

Как пережить сложный период

Воздержитесь от подписания важных документов.

Не начинайте новые проекты.

Избегайте крупных покупок.

Будьте внимательны в общении.

Этот период продлится всего 19 дней. Главное – сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. После 15 декабря ситуация начнет улучшаться, и жизнь вернется в привычное русло, пишет ProГород.

Отметим, что согласно китайскому гороскопу, есть шесть знаков, которым не страшен ретроградный Меркурий.