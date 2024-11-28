Пять знаков зодиака, которым ретроградный Меркурий подкинет проблем
Телец
Представители этого знака столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. Возможны неудачные покупки и проблемы с бюджетом. Придется срочно искать дополнительные источники дохода и учиться экономить.
Рак
Их ждут серьезные испытания в личной жизни. Высок риск крупных конфликтов с партнером из-за необдуманных слов и поступков. Также возможны недопонимания с близкими родственниками и друзьями.
Скорпион
На работе Скорпионов ждет серьезное фиаско. Возможен срыв важных проектов или ошибки, которые приведут к финансовым потерям. Чтобы сохранить рабочее место, придется идти на компромиссы.
Близнецы
Близнецов, находящихся под прямым управлением Меркурия, ждут серьезные коммуникативные проблемы. Возможны трудности в работе с документами и информацией. Рекомендуется тщательно проверять всю поступающую информацию.
Дева
Девы столкнутся со сбоями в привычных рутинных делах и возможными проблемами со здоровьем. Организационные вопросы будут решаться с большим трудом.
Как пережить сложный период
- Воздержитесь от подписания важных документов.
- Не начинайте новые проекты.
- Избегайте крупных покупок.
- Будьте внимательны в общении.
Этот период продлится всего 19 дней. Главное – сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. После 15 декабря ситуация начнет улучшаться, и жизнь вернется в привычное русло, пишет ProГород.
Отметим, что согласно китайскому гороскопу, есть шесть знаков, которым не страшен ретроградный Меркурий.