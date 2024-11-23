Ретроградный Меркурий начнется 26 ноября
Фото: pixabay
С 26 ноября по 15 декабря Землю накроет ретроградный Меркурий, сообщает Zakon.kz.
В этот период астрологи советуют воздержаться от:
- начала новых дел;
- заключения контрактов;
- приобретения техники.
Также советуют тщательно проверять паспорта и билеты перед поездками.
"Кроме того в ближайшие недели могут возникнуть трудности в общении и взаимопонимании", – предупреждают астрологи.
В целом же, ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, когда Меркурий выглядит так, словно движется в обратном направлении на небесах. В такие моменты его называют "ретроградным", что говорит о его видимой ретроградной траектории. Такая оптическая иллюзия происходит три-четыре раза в год.
Астрологи рассказали, что каждый знак зодиака реагирует на ретроградный Меркурий по-разному.
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