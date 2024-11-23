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Ретроградный Меркурий начнется 26 ноября

Ретроградный Меркурий, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 03:50 Фото: pixabay
С 26 ноября по 15 декабря Землю накроет ретроградный Меркурий, сообщает Zakon.kz.

В этот период астрологи советуют воздержаться от:

  • начала новых дел;
  • заключения контрактов;
  • приобретения техники.

Также советуют тщательно проверять паспорта и билеты перед поездками.

"Кроме того в ближайшие недели могут возникнуть трудности в общении и взаимопонимании", – предупреждают астрологи.

В целом же, ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, когда Меркурий выглядит так, словно движется в обратном направлении на небесах. В такие моменты его называют "ретроградным", что говорит о его видимой ретроградной траектории. Такая оптическая иллюзия происходит три-четыре раза в год.

Астрологи рассказали, что каждый знак зодиака реагирует на ретроградный Меркурий по-разному.

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