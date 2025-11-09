Звезды готовят проверку на прочность: гороскоп на воскресенье

Воскресенье может оказаться сложнее, чем ожидалось. Звезды предупреждают: день проверит терпение, уверенность и способность сохранять спокойствие. Но испытания не случайны – именно сегодня можно увидеть, что по-настоящему важно, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

День начнется с мелких раздражений. Не торопитесь реагировать – ближе к вечеру все встанет на свои места. Сдержанность поможет избежать конфликта.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Придется столкнуться с чужой упрямостью или недопониманием. Не настаивайте – дайте людям время. Вечером ждите неожиданного примирения.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

День подбросит ситуацию, где нужно быстро сориентироваться. Ваша гибкость станет главным преимуществом. Не берите все близко к сердцу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Эмоции будут сильнее обычного. Лучше не принимать решений под влиянием настроения – дайте себе время выдохнуть.

Лев (23 июля – 22 августа)

Может показаться, что все идет не по плану. Но именно это поможет вам увидеть слабые места и исправить их. День требует выдержки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Воскресенье принесет испытание на терпение. Кто-то из окружения проверит вашу готовность слушать и понимать. Сохраняйте спокойствие.

Весы (23 сентября – 22 октября)

День не обещает легкости, но поможет разобраться в отношениях. Не бегите от откровенных разговоров – они пойдут на пользу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Возможны внутренние колебания и раздражение. Не ищите виноватых – энергия дня направлена на самоанализ.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

События заставят действовать более осмотрительно. То, что кажется препятствием, может оказаться уроком. Вечером ждите знак поддержки.

Козерог (22 декабря – 19 января)

День подойдет для проверки собственных границ. Если кто-то пытается их нарушить – стойте на своем, но без резкости.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Может появиться ощущение усталости или разочарования. Не делайте поспешных выводов – завтрашний день все изменит.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Энергия дня напряженная, но продуктивная. Верьте своим ощущениям: вы ближе к решению, чем думаете.

Ранее сообщалось, что 9 ноября начался ретроградный Меркурий.