Звезды готовят проверку на прочность: гороскоп на воскресенье
Овен (21 марта – 19 апреля)
День начнется с мелких раздражений. Не торопитесь реагировать – ближе к вечеру все встанет на свои места. Сдержанность поможет избежать конфликта.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Придется столкнуться с чужой упрямостью или недопониманием. Не настаивайте – дайте людям время. Вечером ждите неожиданного примирения.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
День подбросит ситуацию, где нужно быстро сориентироваться. Ваша гибкость станет главным преимуществом. Не берите все близко к сердцу.
Рак (21 июня – 22 июля)
Эмоции будут сильнее обычного. Лучше не принимать решений под влиянием настроения – дайте себе время выдохнуть.
Лев (23 июля – 22 августа)
Может показаться, что все идет не по плану. Но именно это поможет вам увидеть слабые места и исправить их. День требует выдержки.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Воскресенье принесет испытание на терпение. Кто-то из окружения проверит вашу готовность слушать и понимать. Сохраняйте спокойствие.
Весы (23 сентября – 22 октября)
День не обещает легкости, но поможет разобраться в отношениях. Не бегите от откровенных разговоров – они пойдут на пользу.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Возможны внутренние колебания и раздражение. Не ищите виноватых – энергия дня направлена на самоанализ.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
События заставят действовать более осмотрительно. То, что кажется препятствием, может оказаться уроком. Вечером ждите знак поддержки.
Козерог (22 декабря – 19 января)
День подойдет для проверки собственных границ. Если кто-то пытается их нарушить – стойте на своем, но без резкости.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Может появиться ощущение усталости или разочарования. Не делайте поспешных выводов – завтрашний день все изменит.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Энергия дня напряженная, но продуктивная. Верьте своим ощущениям: вы ближе к решению, чем думаете.
Ранее сообщалось, что 9 ноября начался ретроградный Меркурий.